Πλουσιότερος κατά 500 εκατομμύρια ο Σπρίνγκστιν

Πολύ ακριβότερο αποδεικνύεται το «Born in the USA» από το «Blowin’ in the Wind» στο νέο χρηματιστήριο της μουσικής.

Σε μια είδηση που κάνει τον γύρο του κόσμου –αν και δεν έχει επισήμως επιβεβαιωθεί– η Sony Music αγόρασε τα δικαιώματα στα τραγούδια του Μπρους Σπρίνγκστιν για το υπέρογκο ποσό των 500 εκατομμυρίων δολαρίων. Το μεγάλο «Αφεντικό» της ροκ και όψιμος podcaster ξεπέρασε την αντίστοιχη συμφωνία του νομπελίστα τροβαδούρου Μπομπ Ντίλαν με τη Universal Music το 2020, που εκτιμάται ότι ανήλθε σε 300 εκατομμύρια δολάρια.

Ετσι ο φίλος του Μπαράκ Ομπάμα είναι η τελευταία προσθήκη στη λίστα με τους καλλιτέχνες που παραχωρούν έναντι αδράς αμοιβής τα δικαιώματα του έργου τους σε μεγάλες μουσικές εταιρείες ή σε επενδυτικά κεφάλαια που κινούνται στον χώρο της μουσικής, όπως η Hipgnosis και η Primary Wave. Ο 72χρονος Σπρίνγκστιν, όπως σημειώνουν οι New York Times, είχε ο ίδιος, μέχρι πρότινος, τον έλεγχο των δικαιωμάτων στους δίσκους του και στους στίχους των τραγουδιών του.

Το ίδιο πάντως έχουν κάνει οι Πολ Σάιμον, η Στίβι Νικς, ο Νιλ Γιανγκ και ονόματα της ποπ, όπως η Σακίρα, Στην ιστοσελίδα Ultimate Classic Rock μπορείτε να βρείτε δεκάδες σταρ της ροκ που έχουν αποχωριστεί τα δικαιώματα των τραγουδιών τους.

Το ερώτημα που τίθεται συχνά είναι γιατί γίνονται αυτές οι συμφωνίες. Γιατί το «Αφεντικό» να πουλήσει τα δικαιώματά του; Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει μία απάντηση. Ορισμένοι εκτιμούν ότι οι λόγοι είναι φορολογικοί, άλλοι λένε ότι τα χρήματα που προσφέρονται είναι τόσο πολλά, που σχεδόν κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί. Κάποιοι υπογραμμίζουν ότι τα μεγάλα ντιλ αφορούν φτασμένους καλλιτέχνες της γενιάς του ’60 που βρίσκονται κοντά στο τέλος της καριέρας τους, ενώ αρκετοί επισημαίνουν την τάση του κοινού να μην πληρώνει (ή να πληρώνει πολύ φθηνά) τη μουσική που ακούει. Ισως πάλι κάποιοι καλλιτέχνες να είδαν ότι οι μεγάλες συναυλίες και τα υψηλά κέρδη να μην ανήκουν στη μεταπανδημική εποχή.

Τα υψηλά ανταλλάγματα, όμως, σημαίνουν μεγάλες επενδύσεις για τις εταιρείες στη βιομηχανία της μουσικής. Αυτές τώρα καρπώνονται τα κέρδη που αποφέρουν τα τραγούδια στις μουσικές πλατφόρμες τύπου Spotify ή από την αναβίωση κλασικών κομματιών μέσα από ταινίες, τηλεοπτικές σειρές ή διαφημίσεις.