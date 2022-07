Οι προσευχές ενός θλιμμένου τροβαδούρου

Nick Cave

Seven Psalms

Bad Seed Ltd

Οι τρεις γεμάτες συναυλιακά εβδομάδες που έχουν περάσει από την εμφάνιση του Νικ Κέιβ στο Release Athens, είναι ίσως σύντομο διάστημα για να επιστρέψει κάποιος στον αγαπητό κατά τα άλλα τροβαδούρο και ειδικά σε μια κυκλοφορία του που περιλαμβάνει απλώς απαγγελίες προσευχών, συνοδεία ενός λεπτού μουσικού υποστρώματος από τον βασικό συνεργάτη του, Γουόρεν Ελις. Αυτό ακριβώς είναι, όμως, το πρόσφατο «Seven Psalms», που διατίθεται από το cavethings.com, το διαδικτυακό κατάστημα που έχει στήσει ο Κέιβ για να μοιράζεται τα «τυχαία υπολείμματα», όπως τα ονομάζει, της δημιουργικής διαδικασίας του.

Ο χαρακτηρισμός «τυχαία», πάντως, μάλλον ευφημισμός είναι, αφού στην ολοένα και πιο ευρεία καλλιτεχνική επικράτεια του Κέιβ μόνο ανύπαρκτη δεν είναι η απαγγελία και η θρησκεία. Την πρώτη τη συναντάμε μεταξύ άλλων στο «The Secret Life of the Love Song & the Flesh Made Word» του 1999, αλλά και στο πρόσφατο «Carnage», επίσης με τον Γουόρεν Eλις. Oσο για τη σχέση του με τη θρησκεία, θα χρειαζόμασταν μερικές σελίδες για να την αναλύσουμε, χώρια που θα τις στοιβάζαμε πάνω σε παλιότερες μελέτες για το θέμα. Προς το παρόν, ας μνημονεύσουμε απλώς τη νεανική εμμονή του Κέιβ με τον τιμωρό θεό της Παλαιάς Διαθήκης, τη στροφή του έπειτα σε εκείνον της Καινής και, τέλος, την αποτύπωση παρόμοιων αναζητήσεων σε άλμπουμ του με τους Bad Seeds, όπως το «The Boatman’s Call» του 1997.

Στο μεταξύ, βέβαια, ο Νικ Κέιβ έχει δει δύο γιους του να φεύγουν από τη ζωή: τον Αρθουρ το 2015 και τον Τζέθρο τον περασμένο Μάιο. Eχει κλάψει, έχει μιλήσει, έχει τραγουδήσει γι’ αυτές τις τραγικές απώλειες ο 64χρονος Αυστραλός, δεν μπορεί όμως παρά να επανεμφανίζονται στο «Seven Psalms» και ειδικά σε κομμάτια-προσευχές, όπως το «Such Things Should Never Happen», όπου ο προσευχόμενος κλείνει τις ιστορίες δύο μανάδων που θρηνούν τα παιδιά τους με την όχι ακριβώς στωική φράση «τέτοια πράγματα δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν, αλλά συμβαίνουν». Σε άλλο σημείο μιλάει για την περιπλάνησή του σε μια πνευματική έρημο («I Have Wandered All My Unending Days»), για την αναζήτησή του για ένα σημάδι από τον Θεό («How Long Have I Waited») κι όλα αυτά ενώ ο Eλις υπογραμμίζει τις αγωνίες του συνοδοιπόρου του με τη βοήθεια ενός πιάνου ή ενός σινθεσάιζερ, που αφήνουν μιαν επίγευση από γκόσπελ.

Oχι, το «Seven Psalms» δεν είναι μια κυκλοφορία που κρίνεται με όρους διαφορετικούς από όσους θα έθετε ένας πιστός του Κέιβ. Μόνο η τελευταία σύνθεση («Psalm Instrumental») μπορεί να αντιμετωπιστεί σαν αντικειμενικό μουσικό κομμάτι. Σαν κάτι να έχει συντελεστεί, ωστόσο, μέχρι να φτάσει κανείς εκεί, που δεν αφορά μόνο την οποιαδήποτε πίστη. «Η προσευχή δεν εξαρτάται από την ύπαρξη ενός υποκειμένου», έγραφε κάποτε ο Κέιβ. «Δεν χρειάζεται να προσεύχεσαι “σε” κάποιον. Το ίδιο σημαντικό είναι να προσεύχεσαι με οδηγό την πίστη αλλά και την αμφιβολία σου, γιατί η προσευχή δεν είναι συνάντηση με κάτι εξωτερικό, παρά με τον ίδιο σου τον εαυτό».

B-side

