Η αγαπημένη μου σειρά για το 2022 – Εννέα συντάκτες της «Κ» ψηφίζουν

Θα ήταν η χρονιά που (θεωρητικά) θα βλέπαμε λιγότερη τηλεόραση. Γιατί (θεωρητικά) θα καθόμασταν λιγότερο σπίτι, διψασμένοι για τη χαμένη κοινωνικότητα που μας στέρησαν δύο χρόνια πανδημίας. Αλλά σε μια εποχή που στριμάρουν μίνιμουμ 4 έως 6 καινούργιες σειρές την εβδομάδα και οι Ελληνες έχουμε πλέον πρόσβαση στις μεγαλύτερες συνδρομητικές πλατφόρμες του κόσμου (με το αντίστοιχο αντίτιμο) οι συνήθειες που αποκτήσαμε τα τελευταία χρόνια και εντάθηκαν τα χρόνια του κορωνοϊού δεν κόβονται τόσο εύκολα. Ετσι ζητήσαμε από συντάκτες της «Καθημερινής» και του «Κ» να μοιραστούν μαζί μας την αγαπημένη τους ξένη σειρά για το 2022. Με τη σιγουριά ότι η καλή τηλεόραση έχει έρθει για να μείνει· και τη νέα χρονιά.

Δ. Ρ.

«Succession»

Vodafone TV & Nova

Διαδοχή χωρίς έλεος

H οικογένεια Ρόι του «Succession» με τον Μπράιαν Κοξ στον ρόλο του αδίστακτου πατριάρχη στο κέντρο.

«Στην αρχή μπορεί να σε χαλάσει, δώσε του λίγο χρόνο», είχε πει ο φίλος που με μύησε κάποτε στο «Succession». Και η αλήθεια είναι ότι όταν πια ετοιμαζόμουν για τον τρίτο κύκλο της σειράς, πέρυσι, τέτοια εποχή, δεν είχε απομείνει κάποιο δυσάρεστο, ακόμα και για τον τηλεθεατή, λάθος, που να μην έχει διαπράξει η οικογένεια Ρόι στην προσπάθειά της να διοικήσει τον μιντιακό κολοσσό που της ανήκει. Ο χρόνος όμως που λέγαμε είχε ήδη κάνει το θαύμα του και η πολυβραβευμένη σειρά του Τζέσε Αρμστρονγκ θα ξεδιπλωνόταν σαν μια κωμικοτραγική ακτινογραφία κάθε οικογένειας της οποίας τα μέλη λαχταρούν να γίνουν αποδεκτά, να αγαπηθούν. Στη δική τους περίπτωση, το ζήτημα παραμένει ανοιχτό και επανέρχεται την άνοιξη του 2023, που ξεκινάει η τέταρτη σεζόν (Nova).

Νικόλας Ζώης

«Ντάμερ»

Netflix

Η ανατομία ενός serial killer

«Ντάμερ».

Η ιστορία του Τζέφρι Ντάμερ αποδόθηκε υποδειγματικά σε επίπεδο μυθοπλασίας. Η συγκεκριμένη σειρά, παρά το αποτρόπαιο των εγκλημάτων του Ντάμερ (έφτανε στο σημείο να τρώει τα θύματά του), είχε τον τρόπο να σοκάρει χωρίς όμως να εξαντλείται εκεί η όλη αποτύπωση της φονικής του πορείας. Κυρίως, η ψυχολογική σκιαγράφηση του κατά συρροήν δολοφόνου νεαρών ανδρών αναδεικνύεται μέσα από δεξιοτεχνικά μπρος-πίσω στην αφήγηση, η οποία, εφόσον κρινόταν αναγκαίο, μετατοπιζόταν δραστικά ακόμα και ως προς την οπτική γωνία. Θυμίζω το επεισόδιο που αφιερώνεται εξ ολοκλήρου στο μοναδικό θύμα που παραλίγο να ξεθάψει, άθελά του, τον καταχωνιασμένο ανθρωπισμό του δολοφόνου. Οι εξαιρετικές ερμηνείες συμπληρώνουν την καθηλωτική αφήγηση με σαφείς υπαινιγμούς ως προς τις κοινωνικές προκαταλήψεις των αμερικανικών αρχών των δεκαετιών του ’70 και του ’80.

Ηλίας Μαγκλίνης

«Dopesick»

Disney+

Η κρίση των οπιοειδών

«Dopesick».

Στη φιλόδοξη μίνι τηλεοπτική σειρά «Dopesick» (Hulu), πολλές από τις ιδιωτικές συναντήσεις της οικογένειας Σάκλερ με θέμα τη φαρμακοβιομηχανία Purdue Pharma και ειδικώς το διαβόητο οπιοειδές OxyContin, γίνονταν μέσα στις υπέροχες αίθουσες ενός μουσείου. Θα μπορούσε να είναι το ΜΕΤ ή το Γκουγκενχάιμ, κάποιο δηλαδή από εκείνα που διέθεταν πτέρυγες «Σάκλερ», μια και υπήρξαν λάτρεις της τέχνης και μεγάλοι χορηγοί. Η κρίση των οπιοειδών αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα σκάνδαλα στις ΗΠΑ τις τελευταίες δεκαετίες, γι’ αυτό και η πλοκή της συγκεκριμένης σειράς (8 επεισόδια) διαθέτει την ένταση αστυνομικού ρεπορτάζ και δικαστικού θρίλερ. Καθώς όμως το σενάριο πλέκεται γύρω από το θέμα του πόνου, η αφήγηση παρακολουθεί παράλληλα τις ανθρώπινες ιστορίες που προξένησε η χρήση του φαρμάκου, δίνοντας την ευκαιρία για εξαιρετικούς δεύτερους ρόλους και την πολυβραβευμένη ερμηνεία του Μάικλ Κίτον που υποδύεται τον γιατρό Σάμιουελ Φίνιξ.

Μάρω Βασιλειάδου

«The Peaky Blinders»

Netflix

Ιδανικό φινάλε ενός μύθου

«The Peaky Blinders».

Σε ένα 2022 που ο πλανήτης αποθέωσε τα «The Squid Game» και «Wednesday», αντικρίσαμε επιτέλους την ακριβότερη σειρά στην ιστορία της τηλεόρασης («The Lord of the Rings: The Rings of Power») και εγώ λάτρεψα συμπεριληπτικά αουτσάιντερ όπως τα «Mo», «Reservation Dogs» και «Our Flag Means Death», η ουσία παραμένει ίδια. Το «The Peaky Blinders», η 6η και τελευταία σεζόν του οποίου προβλήθηκε στο Netflix, παραμένει για μένα η καλύτερη ξένη σειρά όχι μόνο της χρονιάς, αλλά και κάθε χρονιάς. Με το βλέμμα του Κίλιαν Μέρφι να παραμένει εξίσου στοιχειωτικό όσο την πρώτη φορά –μια δεκαετία πριν– που μας πρωτοσυστήθηκε ως αρχηγός της συγκεκριμένης εγκληματικής φαμίλιας με έδρα το Μπέρμιγχαμ των ’20ς.

Πάνος Κοκκίνης

«Winning Time»

Vodafone TV

Νοσταλγώντας τους Λέικερς

«Winning Time».

Αν αγαπάτε το μπάσκετ, τη δεκαετία του 1980, τις ταινίες του Ανταμ ΜακΚέι («Το μεγάλο σορτάρισμα») ή και όλα αυτά μαζί, τότε η συγκεκριμένη σειρά του HBO Max, διαθέσιμη στη Vodafone TV, είναι για εσάς. Η ιστορία του Ερβιν «Μάτζικ» Τζόνσον και της τρομερής ομάδας των Λος Αντζελες Λέικερς παρουσιάζεται εδώ μέσα από μια σειρά δέκα επεισοδίων που επικεντρώνεται περισσότερο στη… χολιγουντιανή της διάσταση. Κι αυτό διότι εκτός του Μάτζικ, πρωταγωνιστής εδώ είναι επίσης ο Τζέρι Μπας, ο εκρηκτικός ιδιοκτήτης των Λέικερς, ερμηνευμένος ιδανικά από τον Τζον Σ. Ράιλι. Μπόνους η απολαυστική εισαγωγή κάθε επεισοδίου, υπό τους ήχους του «My Favorite Mutiny» των Coup.

Αιμίλιος Χαρμπής

«Better Call Saul»

Netflix

Ο θρίαμβος ενός αουτσάιντερ

«Better Call Saul».

Στην αρχή μου φάνηκε τελείως αδιάφορη. Δικηγόρος μικροαπατεώνας που προσπαθεί να βγάλει τα προς το ζην μπλέκοντας σε αμφιβόλου προελεύσεως υποθέσεις. Επρεπε να μπω πρώτα στον κόσμο του «Breaking Bad» για να τρέξω να τη δω και πάλι όχι όπως οι φαν: το binge watching πήγε σύννεφο. Ολα έγιναν φέτος.

Θυμάστε το πρώτο επεισόδιο; Ο Σολ, ο Τζέιμς Μαγκίλ τότε, τρακάρει με το αυτοκίνητό του δύο πιτσιρικάδες με πατίνια που βγήκαν ξαφνικά μπροστά του. Αφού πάει με τα νερά τους, ύστερα τους ξεσκεπάζει αλλά μετά τους χρησιμοποιεί σε μια δική του υπόθεση με άσχημα –για τους νεαρούς– ξεμπερδέματα. Αυτό το σχήμα επαναλαμβάνεται άλλοτε σε μεγάλη ή μικρή κλίμακα σε όλη τη σειρά με αποκορύφωμα την τελευταία σεζόν του 2022. Σε όλη τη σειρά βλέπουμε τη σταδιακή, αριστοτεχνική, μεταμόρφωση του φιλόδοξου, καταφερτζή, αισθηματία, δικηγόρου, σε έναν αδίστακτο συνήγορο υπεράσπισης εγκληματιών και ναρκεμπόρων, ικανού για όλα. Η τελευταία σεζόν, που με έναν τρόπο είναι και το σίκουελ του «Breaking Bad», είναι το υπέροχο κλείσιμο μιας πορείας, ενός κύκλου, από τα χαμηλά, στα ψηλά, στην κορυφή και στην ελεύθερη πτώση με ασπρόμαυρα καρέ και φωτογραφία που ενισχύει το δράμα, τη μελαγχολία και τα τρομερά αδιέξοδα. Ο Τζέιμς έχει γίνει Σολ και μετά Τζιν, η αλλαγή είναι ολοκληρωτική και τώρα ήρθε η ώρα να κάνει ταμείο. Το χιούμορ είναι ελάχιστο σε σχέση με παλιότερα, ο ήρωας γίνεται πιο σκοτεινός και αντιπαθής αλλά θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς; Από το παρελθόν δεν ξεφεύγει κανείς μας, λένε οι δημιουργοί και το ίδιο ισχύει για όλους τους καταπληκτικούς χαρακτήρες της σειράς. Αν δεν έχετε δει αυτό το αριστούργημα, το βράδυ της Πρωτοχρονιάς είναι μια καλή αρχή.

Σάκης Ιωαννίδης

«The Resident»

Cosmote TV

Πέρα από το συναίσθημα

«The Resident».

Μπορεί να μην είναι παραγωγή του 2022, αλλά το «The Resident» αποτελεί μία από τις καλύτερες τηλεοπτικές ιατρικές σειρές της τελευταίας πενταετίας. Κι αυτό επειδή εστιάζει στις θετικές και αρνητικές πτυχές του συστήματος υγείας των ΗΠΑ, χωρίς να υποβαθμίζει το ιατρικό επάγγελμα και να «κουνάει» το δάχτυλο στο προσωπικό των νοσοκομείων. Ο έκτος κύκλος επεισοδίων του δραματικού προγράμματος με στοιχεία θρίλερ σε δημιουργία Εϊμι Χόλντεν Τζόουνς, που έκανε πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο και στην Ελλάδα προβάλλεται από την Cosmote TV, δεν έχει τον συναισθηματικό φόρτο της προηγούμενης σεζόν. Ομως, «φωτίζει» σημαντικά θέματα όπως ο εθισμός, οι δυσκολίες της μονογονεϊκής οικογένειας, η έλλειψη γιατρών και νοσοκόμων κ.ά.

Αλεξάνδρα Σκαράκη

«Τεχεράνη»

Apple TV

Η Γκλεν Κλόουζ στην Κυψέλη

«Τεχεράνη».

Χτυπάει το τηλέφωνο ένα απόγευμα και μια φίλη μου στην άλλη άκρη της γραμμής μου λέει με ασυγκράτητο ενθουσιασμό «δεν θα το πιστέψεις, η Γκλεν Κλόουζ είναι στην Κυψέλη και κάνει γύρισμα». Κάπως έτσι ξεκίνησε η σχέση μου με το «Tehran» (AppleTV+). Λίγο επειδή γυρίστηκε στην Αθήνα –συμπαραγωγός η Cosmote TV– και πολύ περισσότερο επειδή λατρεύω την 75χρονη Αμερικανίδα από τότε που την πρωτοείδα στην «Ολέθρια σχέση» κι ας έβρασε το κουνέλι της κόρης του εραστή της. Οι δύο σεζόν της ισραηλινής αυτής κατασκοπικής σειράς (από τον σεναριογράφο του Fauda) που διαδραματίζονται στην Τεχεράνη, είναι ό,τι πρέπει για binge watching. Σασπένς, ανατροπές, έντονη δράση, κυνηγητό και η ταλαντούχα Νιβ Σουλτάν στον βασικό ρόλο της χάκερ-πράκτορα της Μοσάντ που βρίσκεται παγιδευμένη στην ιρανική πρωτεύουσα. Πάρτε πατατάκια και ξεκινήστε.

Γιούλη Επτακοίλη

«The White Lotus»

Vodafone TV

Θάνατοςστη Σικελία

«The White Lotus».

Τι περισσότερο θα μπορούσες να περιμένεις από τη δεύτερη σεζόν μιας μίνι σειράς που είχε ανεβάσει ήδη στα ύψη τις προσδοκίες των φανατικών της θεατών ενώ άλλαξε και location (από την εξωτική Χαβάη στη φινετσάτη Σικελία) και σχεδόν ολόκληρο το καστ της, με εξαίρεση την ανεπανάληπτη Τζένιφερ Κούλιτζ; Το ρίσκο παραήταν μεγάλο αλλά προσωπικά βρίσκω το ιταλικό σίκουελ του «White Lotus» ανώτερο από την παρθενική του σεζόν: οι χαρακτήρες των Αμερικανών τουριστών του ειδυλλιακού resort γίνονται ακόμα πιο σύνθετοι, το τοπικό στοιχείο αποκτά το βάθος και την περιπλοκότητα που του αξίζει, ενώ ακόμα και το υποτυπώδες «αστυνομικό» σκέλος της σειράς βγάζει τώρα περισσότερο νόημα. Μάικ Γουάιτ, σε αγαπάμε.

Δημήτρης Ρηγόπουλος

