Εξι βιβλία από έξι χώρες υποψήφια για Μπούκερ

«Αυτά τα βιβλία είναι τολμηρά και ανατρεπτικά. Νιώθω επίσης ότι πρόκειται για αισθησιακά βιβλία, στα οποία το ζήτημα του σώματος είναι σημαντικό», σχολίασε η πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του International Booker Prize 2023, Γαλλίδα συγγραφέας Λεϊλά Σλιμανί, ανακοινώνοντας χθες τη βραχεία λίστα του διαγωνισμού.

Εξι βιβλία, που προέρχονται από 6 χώρες σε 4 ηπείρους, περιλαμβάνει η βραχεία λίστα. Είναι τα εξής: «Boulder»της Εύα Μπαλτάσαρ σε μετάφραση Τζούλια Σάντσες, «Whale» του Κεόν Μιεόνγκ-Κουάν σε μετάφραση Τσι-Γιουνγκ Κιμ, «The Gospel According to the New World» της Μαρίζ Κοντέ σε μετάφραση του Ρίτσαρντ Φίλκοξ, «Standing Heavy» από τον Γκαζ (GauZ’) σε μετάφραση Φρανκ Γουίλ, «Time Shelter» του Γκεόργκι Γκοσπόντινοφ, σε μετάφραση Αντζελα Ρόντελ, και «Still Born» by Γκουανταλούπε Νετέλ σε μετάφραση Ρόζαλιντ Χάρβεϊ.

Το διεθνές βραβείο Μπούκερ είναι το πιο σημαντικό βραβείο για βιβλίο μυθοπλασίας μεταφρασμένο στα αγγλικά και δημοσιευμένο στη Βρετανία ή στην Ιρλανδία. Το βραβείο των 50.000 λιρών του νικητή μοιράζονται εξίσου ο συγγραφέας και ο μεταφραστής, σε αναγνώριση της συμβολής και των δύο στην προώθηση της σπουδαίας λογοτεχνίας πέρα από τα σύνορα της πρωτότυπης γλώσσας. Ο νικητής θα ανακοινωθεί σε τελετή στο Sky Garden του Λονδίνου την Τρίτη 23 Μαΐου.