Οι τετράποδοι «μετρ» της συντροφικότητας

Ο Λόρδος Μπάιρον με έναν από τους αγαπημένους του σκύλους στο Μεσολόγγι, σε αυτό το χαρακτικό του Ουίλιαμ Πάρι. [William Parry, The last days of Lord Byron 1825 / ΕΙΜ]