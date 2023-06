Ξεκίνησε η δίκη του Κέβιν Σπέισι στο Λονδίνο – Κατηγορείται για σεξουαλικά αδικήματα Σύμφωνα με το Deadline η δίκη θα διαρκέσει τέσσερις εβδομάδες με τον ηθοποιό να αρνείται τις 12 κατηγορίες για σεξουαλική και άσεμνη επίθεση μεταξύ 2001 και 2013 και να δηλώνει αθώος. 58" χρόνος ανάγνωσης

FILE - Actor Kevin Spacey leaves a court in New York, Tuesday, Oct. 11, 2022. Double Academy Award-winner Kevin Spacey goes on trial in London this week, accused of sexual offenses against four men in Britain. Spacey, 63, faces a dozen charges, which he denies. His trial starts Wednesday at Southwark Crown Court. (AP Photo/Bebeto Matthews, File)