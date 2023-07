Παζολίνι σε ραπ στην Εναλλακτική Σκηνή της Λυρικής

«Εδώ και χρόνια ήθελα να ανεβάσω σε θεατρική διασκευή την ταινία του Παζολίνι «Σαλό ή 120 μέρες στα Σόδομα», μια ταινία που λανθασμένα χαρακτηρίστηκε αμφιλεγόμενη στην εποχή της. Για μένα το έργο έχει καθαρά πολιτικά μηνύματα και σαφή κοινωνική κριτική», λέει στην «Κ» ο Αρης Μπινιάρης.

Η επιθυμία του θα γίνει πραγματικότητα στην Εναλλακτική Σκηνή την προσεχή χρονιά (10-29/2 και 1-10/3). Σύμφωνα με το πρόγραμμα της καλλιτεχνικής περιόδου 2023/24 που ανακοινώθηκε χθες, μία από τις τολμηρότερες και πιο ενδιαφέρουσες νέες αναθέσεις είναι η μουσική-θεατρική διασκευή της τελευταίας ταινίας του Παζολίνι. Απαγορευμένη μέχρι και σήμερα σε πολλές χώρες στον κόσμο, η ταινία βασίζεται στο ημιτελές μυθιστόρημα «120 ημέρες στα Σόδομα» του Μαρκησίου ντε Σαντ. Η υπόθεση της ταινίας διαδραματίζεται στη Δημοκρατία του Σαλό, ένα κρατίδιο-μαριονέτα της ναζιστικής Γερμανίας στην Ιταλία όπου, μεταξύ άλλων, οι φασίστες αναλαμβάνουν τη διαπαιδαγώγηση εννέα κοριτσιών και εννέα αγοριών υποβάλλοντάς τα σε σωματικά και ψυχικά βασανιστήρια.

«Η δραματουργική επιλογή του Παζολίνι να τοποθετήσει την πλοκή στη φασιστική Ιταλία μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο κάνει ακόμη πιο έντονες τις αναγωγές του έργου στο παρόν: σεξουαλική κακοποίηση, εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, διαστροφή», σχολιάζει ο κ. Μπινιάρης, ο οποίος θα επιμεληθεί σκηνοθετικά και καλλιτεχνικά ένα rap concert σε συνεργασία με καλλιτέχνες της ελληνικής ραπ σκηνής. Μία ακόμη νέα παραγωγή, η οποία θα κάνει πρεμιέρα τον Απρίλιο του 2024 είναι «Ο αποτυχημένος» του Αυστριακού συγγραφέα Τόμας Μπέρνχαρντ. Γραμμένο το 1983 στο γνωστό ύφος του συγγραφέα, το μυθιστόρημα αφηγείται τη φανταστική φιλία ανάμεσα στον πιανίστα Γκλεν Γκουλντ και δύο Αυστριακούς πρώην συμμαθητές του στην τάξη του Βλαντιμίρ Χόροβιτς, που έζησαν τη ζωή τους ως αποτυχημένοι πιανίστες. Η διασκευή και σκηνοθεσία θα γίνει από τον σκηνοθέτη, ηθοποιό και κινηματογραφιστή Εκτορα Λυγίζο που ετοιμάζει «ένα προφορικό μιούζικαλ», όπως εξηγεί στην «Κ».

«Για μένα το πιο σημαντικό στο έργο είναι αυτή η δύσκολη ισορροπία μεταξύ του χιούμορ και της σοβαρότητας που είναι το ύφος του Μπέρχαρντ», λέει ο κ. Λυγίζος. Εχοντας ήδη εξασφαλίσει μια πολύ αγαπητή στον ίδιο και αξιόλογη ομάδα ηθοποιών –Αμαλία Μουτούση, Αρης Μπαλής, Γιάννης Νιάρρος– έχει σκοπό να μετασχηματίσει τη μονολογική αφήγηση του πρωτότυπου σε μουσικοθεατρικό έργο για τέσσερις φωνές και ένα πιάνο.

Σε πρώτη ελληνική παρουσίαση έρχεται στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ και το σπάνιο έργο «Η νεκρή πόλη», η μοναδική όπερα που συνέθεσε η μουσικοπαιδαγωγός και αρχιμουσικός Νάντια Μπουλανζέ σε συνεργασία με τον μέντορά της Ραούλ Πυνιό. Επίσης, πέντε αναβιώσεις επιτυχημένων παραγωγών μιούζικαλ και όπερας ανανεώνουν το ραντεβού τους με το κοινό στη νέα σεζόν: Το μιούζικαλ «Into the Woods», η πολυσυζητημένη όπερα δωματίου «Στρέλλα» σε σκηνοθεσία Γιώργου Κουτλή, το μιούζικαλ «The Last Five Years», η όπερα για παιδιά και νέους «Το ερωτευμένο σύννεφο», και η χοροθεατρική παράσταση για βρέφη και τους γονείς τους «Underwater».

Το Μπαλέτο της ΕΛΣ δίνει ξανά το «παρών» στην Εναλλακτική Σκηνή με το «Colours», ένα νέο τρίπτυχο σύγχρονου χορού, ενώ συνεχίζεται το πρόγραμμα συναυλιών και εμπλουτίζεται με δύο φεστιβάλ: Μπαρόκ Μουσικής και Κρουστών.