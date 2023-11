Ο Κίσινγκερ στο σινεμά και στην ποπ κουλτούρα

Δεδομένου του πρωταγωνιστικού ρόλου που διαδραμάτισε τόσο στην αμερικανική όσο και στην παγκόσμια διπλωματική σκηνή επί δεκαετίες, ο εκλιπών Χένρι Κίσινγκερ δεν θα μπορούσε να αγνοηθεί από την ποπ κουλτούρα και ιδιαίτερα τον κινηματογράφο. Ως γενικότερα αμφιλεγόμενη φιγούρα, αυτό δεν ήταν πάντα –ή μάλλον σχεδόν ποτέ– για καλό. Από την άλλη, ο ίδιος ο Αμερικανός πολιτικός δεν είχε ποτέ πρόβλημα να εκφράσει τις απόψεις του και να αντιπαρατεθεί δημόσια με τους επικριτές του, όπως έχει κάνει σε μεγάλο αριθμό ντοκιμαντέρ στα οποία εμφανίζεται.

Η δική μας αναφορά, πάντως, ξεκινά από τη μυθοπλασία και συγκεκριμένα το βιογραφικό «Nixon» του Ολιβερ Στόουν, εκεί όπου προφανώς ο Κίσινγκερ (τον υποδύεται ο Πολ Σορβίνο) ως υπουργός Εξωτερικών του Αμερικανού προέδρου έχει σημαντικό ρόλο. Αρχικά τον συναντούμε σαν σεβαστό καθηγητή, για να ανελιχθεί στη συνέχεια στη θέση του συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας και τελικά του υπουργού. Σε όλη τη διάρκεια του φιλμ, παρακολουθούμε ένα μόνιμο ντιμπέιτ μεταξύ του Νίξον και των επιτελών του σχετικά με την πραγματική ταυτότητα του Κίσινγκερ: πιστός υποστηρικτής και σύμβουλος του προέδρου ή πηγή διαρροών και υπονόμευσης με προσωπική ατζέντα; Ο Νίξον κλίνει μάλλον προς το πρώτο, παρότι αρκετά μέλη της κυβέρνησης διαφωνούν μαζί του.

Ενα ολόκληρο κεφάλαιο της ποπ κουλτούρας γύρω από τον Χένρι Κίσινγκερ σχετίζεται με το αριστουργηματικό «Dr. Strangelove» του Στάνλεϊ Κιούμπρικ. Συγκεκριμένα, ήδη από τον πρώτο καιρό της κυκλοφορίας της ταινίας, διατυπώθηκε η άποψη πως ο χαρακτήρας του ημίτρελου επιστήμονα και πρώην ναζί βασίστηκε στον Κίσινγκερ. Ο ίδιος ο Πίτερ Σέλερς, που ερμηνεύει (και) αυτόν τον ρόλο, αρνήθηκε ότι ο πολιτικός υπήρξε πηγή έμπνευσης, ενώ και ο τελευταίος στα απομνημονεύματά του σημειώνει ότι τον καιρό που γυρίστηκε το «Dr. Strangelove» δεν ήταν παρά ένας άσημος ακαδημαϊκός.

Η θεωρία ωστόσο… επιβίωσε. Στο επεισόδιο των «Simpsons» με τίτλο «$pringfield (or, How I Learned to Stop Worrying and Love Legalized Gambling)», ο οποίος προφανώς παραφράζει εκείνον του έργου του Κιούμπρικ, ο κ. Μπερνς συναντά τον Κίσινγκερ προκειμένου να πάρει συμβουλές για την επιχείρησή του. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στο επεισόδιο «War Is the H-Word» της επίσης δημοφιλούς σειράς κινουμένων σχεδίων «Futurama».

Ακόμη πιο ευθεία αναφορά υπάρχει στο μυθιστόρημα φαντασίας «Crooked» του Αμερικανού Οστιν Γκρόσμαν. Εκεί, σε μια εντελώς υπερφυσική, χιουμοριστική εκδοχή του Ψυχρού Πολέμου, ο συγγραφέας βάζει τον Νίξον να επισκέπτεται τον χιλιετή μάγο (!) Χένρι Κίσινγκερ, ο οποίος τον ξεναγεί στο μυστικό του εργαστήριο κάτω από το Πεντάγωνο, σε μια σκηνή που θυμίζει έντονα «Dr. Strangelove».

Αν, πάντως, αναζητά κανείς αιχμηρές αναφορές στη σκοτεινή πλευρά του μύθου, υπάρχει το ντοκιμαντέρ «Οι δίκες του Χένρι Κίσινγκερ» (2002) του Γιουτζίν Τζαρέκι, εκεί όπου εξετάζεται ο εγκληματικός, σύμφωνα με τους δημιουργούς, ρόλος του σε υποθέσεις όπως αυτές των ανελέητων βομβαρδισμών στην Καμπότζη, της ανόδου του Πινοσέτ στη Χιλή και της σφαγής στο Ανατολικό Τιμόρ.