Δημοπρατείται πίνακας του Ντέιβιντ Χόκνεϊ, αθέατος εδώ και δεκαετίες

Ένα αριστούργημα του Ντέιβιντ Χόκνεϊ, το οποίο δεν έχει παρουσιαστεί εδώ και τέσσερις δεκαετίες πρόκειται να πωληθεί περίπου 16 εκατομμύρια αγγλικές λίρες (20,3 εκ. δολάρια) σε δημοπρασία που διοργανώνει ο οίκος Christie’s.

Το έργο του 1965, «California», φυλάσσεται στην ίδια ιδιωτική συλλογή από το 1968 και αποκαλύφθηκε την περασμένη Τετάρτη στην έδρα του οίκου δημοπρασιών στο Λονδίνο.

Το έργο θα παρουσιαστεί στο Παρίσι και τη Νέα Υόρκη και θα επιστρέψει στο Λονδίνο για τη δημοπρασία που διοργανώνεται στις 7 Μαρτίου.

«Οι πίνακες με πισίνες του Ντέιβιντ Χόκνεϊ έχουν γίνει από τις πιο εμβληματικές και αγαπημένες εικόνες της εποχής μας» δήλωσε η Κάθριν Άρνολντ επικεφαλής μεταπολεμικής και σύγχρονης τέχνης του οίκου δημοπρασιών.

A gallery assistant views ‘California’ by British artist David Hockney, which has not been seen in public for more than 40 years, on display at a photo call for highlights from the forthcoming 20th/21st Century London Evening Sale at Christie’s in London. pic.twitter.com/WuKM4Cbqhd

— London Live (@LondonLive) January 25, 2024