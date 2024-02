«Yesterday»: Ο Πολ Μακάρτνεϊ αποκαλύπτει την άγνωστη ιστορία των στίχων

Ο Πολ Μακάρτνεϊ αποκάλυψε την ιστορία που κρύβει ο στίχος του τραγουδιού «Yesterday» των Beatles «I said something wrong, now I long for yesterday».

Μιλώντας στο podcast «A Life in Lyrics», στο οποίο μαζί με τον Ιρλανδό ποιητή Πολ Μαλντούν (Paul Muldoon) παρουσιάζουν τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από τα διάσημα τραγούδια του, παραδέχτηκε ότι ο στίχος σχετίζεται με μια συζήτηση όπου ο ίδιος έφερε σε δύσκολη θέση τη μητέρα του.

«Μερικές φορές μόνο εκ των υστέρων μπορείς να το εκτιμήσεις. Θυμάμαι ξεκάθαρα μια μέρα που ένιωσα πολύ αμήχανα επειδή έφερα σε δύσκολη θέση τη μητέρα μου. Ημασταν έξω στην αυλή και μιλούσε με τουπέ. Ηταν ιρλανδικής καταγωγής και νοσοκόμα, άρα ήταν σε ανώτερο επίπεδο από ό,τι ο κόσμος στη γειτονιά.

Ξέρω ότι είπε κάτι σαν “Πολ, θα τον ρωτήσεις αν θα πάει…” και μου είπε “arsk”», ανέφερε ο Μακάρτνεϊ, παραδεχόμενος πως αμέσως διόρθωσε τη μητέρα του.

«“Arsk;! Είναι ask, μαμά”. Και εκείνη ντράπηκε λίγο. Θυμάμαι ότι μετά σκέφτηκα: “Θεέ μου, μακάρι να μην το είχα πει ποτέ”. Και αυτό μου κόλλησε. Οταν πέθανε, το σκεφτόμουν», συμπλήρωσε.

Το διάσημο τραγούδι από τον δίσκο «Help!» ηχογραφήθηκε στις 14 Ιουνίου του 1965 στο Λονδίνο, τέσσερις ημέρες πριν τα 23α γενέθλια του ΜακΚάρτνεϊ.

Οπως αναφέρει ο Guardian, μπήκε στο Hall of Fame το 1997, ενώ το 2000 ψηφίστηκε ως το Νο 1 pop τραγούδι όλων των εποχών από το περιοδικό Rolling Stone και το MTV. Εχει επίσης διασκευαστεί 2.200 φορές.

