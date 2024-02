Στον Πωλ Μακάρτνεϊ ξανά το θρυλικό μπάσο Höfner που είχε κλαπεί το 1972

To εγχείρημα «Lost Bass» απέδωσε καρπούς και έτσι ο Πωλ Μακάρτνεϊ κράτησε ξανά στα χέρια του, μετά από 51 ολόκληρα χρόνια, τη θρυλική κιθάρα Höfner που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς το 1972 από το πίσω μέρος ενός βαν, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων του Get Back από τους Beatles.

Το «σπουδαιότερο μπάσο στην ιστορία» όπως το περιέγραφε διαδικτυακά η εκστρατεία εξεύρεσής του, εντοπίστηκε στη σοφίτα ενός σπιτιού, στο Σάσεξ. Η οικογένεια που ζούσε στο συγκεκριμένο σπίτι επικοινώνησε με την ομάδα του Lost Bass, λέγοντας πως στη σοφίτα τους υπήρχε ξεχασμένο ένα παλιό μπάσο.

Φωτ.: The Lost Project

Ο Μακάρτνεϊ, μέσω του εκπροσώπου του, δήλωσε «εξαιρετικά ευγνώμων» για την επιστροφή του μπάσου, τον περασμένο Δεκέμβριο.

Από την πλευρά της, η ομάδα πίσω από το Lost Bass δήλωσε ενθουσιασμένη για την εξιχνίαση «του μεγαλύτερου μυστηρίου στην ιστορία της ροκ εν ρολ».

«Δεν υπήρχαν στοιχεία ούτε ενδείξεις για το πού μπορεί να βρίσκεται», δήλωσε ο δημοσιογράφος Σκοτ Τζόουνς, ο οποίος εντάχθηκε μαζί με τη σύζυγό του και επίσης δημοσιογράφο Ναόμι, στην έρευνα που είχε ξεκινήσει ο Νικ Γουάς.

Ο Μακάρτνεϊ είχε αγοράσει την κιθάρα 30 λίρες από το Αμβούργο, το 1961, όμως λίγα χρόνια αργότερα το όργανο εξαφανίστηκε.

Με το μπάσο αυτό έπαιζε ο Μακάρτνεϊ στις επιτυχίες της εποχής, όπως τα Love Me Do και She Loves You.

Σε πρόβα στο πλατό του Ed Sullivan Show, στη Νέα Υόρκη, τον Φεβρουάριο του 1964, με τον Πολ Μακάρτνεϊ να κρατά το μπάσο σε σχήμα βιολιού – Φωτ.: ΑΡ

«Το ότι τη βρήκαμε είναι εκπληκτικό. Και μάθαμε πως ο Πωλ Μακάρτνι είναι κατενθουσιασμένος που την έχει ξανά. Αυτό είναι απλά το κερασάκι στην τούρτα, να ξέρεις ότι αυτός ο τύπος που όλοι αγαπάμε, απόψε χαμογελάει επειδή έχει ξανά την παλιά του κιθάρα» πρόσθεσε.

Η κιθάρα βρέθηκε άθικτη και στην δική της θήκη, αν και θα χρειαστεί επισκευή ώστε να επανέλθει στα παλιά, μελωδικά της μεγαλεία. Προτού παραδοθεί στον παλιό κάτοχό του, το μπάσο δόθηκε σε ειδικούς ώστε να πιστοποιηθεί πως ήταν το αυθεντικό.

Οι δημοσιογράφοι του Lost Bass, πιάνοντας τον μίτο της υπόθεσης από μία πληροφορία, έμαθαν την ιστορία του κλεμμένου μπάσου, τη νύχτα της 10ης Οκτωβρίου του 1972, και τη διαδρομή της μέχρι σήμερα. Όπως σημείωσαν, στόχος τους από την αρχή δεν ήταν να αποδώσουν ευθύνες, αλλά να επιστρέψουν το πολύτιμο μουσικό όργανο στον πρώτο αγοραστή του.

Παρότι δεν έχει εκτιμηθεί, η αξία της κιθάρας που ο Μακάρτνι αγόρασε 30 λίρες στη Γερμανία το 1961, πιστεύεται πως ξεπερνά και την ακριβότερη που έχει πουληθεί ποτέ – και δεν είναι άλλη από την ακουστική του Κερτ Κομπέιν που δημοπρατήθηκε το 2020 στην τιμή-ρεκόρ των 6 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σημειώνεται πως η κλεμμένη κιθάρα του Τζον Λένον, εντοπίστηκε και πουλήθηκε, μισό αιώνα μετά, 2,4 εκατ. δολάρια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Höfner 500/1 του 1961 ήταν η πρώτη από τις τέσσερις κιθάρες της γερμανικής εταιρείας που έχει στη συλλογή του ο 82χρονος Μπιτλ. Το δεύτερο Höfner του το απέκτησε το φθινόπωρο του 1963. Το μπάσο «Ιωβηλαίο» δόθηκε από τη Höfner ώστε να παίξει στην επετειακή συναυλία για το Ιωβηλαίο της Βασίλισσας Ελισάβετ, το 2012, ενώ απέκτησε και ένα μπάσο του ’67 για μια ιδιωτική συναυλία το 2016.

Πηγή: BBC