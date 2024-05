Απόβαση αστέρων στο Φεστιβάλ Καννών και σκιές

Η αναμονή τελείωσε. Το σπουδαιότερο κινηματογραφικό φεστιβάλ της χρονιάς ανοίγει απόψε τις πύλες του στις Κάννες, εκεί όπου για τις επόμενες 11 ημέρες θα χτυπάει η καρδιά του παγκόσμιου σινεμά. Ούτως ή άλλως, αυτό το διάστημα στην Κρουαζέτ θα βρεθεί η αφρόκρεμα της Εβδομης Τέχνης και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Αστέρες με πορεία δεκαετιών και ολόκληρες… ντουλάπες βραβείων, όπως η Μέριλ Στριπ, στην οποία θα απονεμηθεί και ο τιμητικός Χρυσός Φοίνικας. Επιπλέον, κινηματογραφικοί μύθοι σαν τον Φράνσις Φορντ Κόπολα και τον Τζορτζ Μίλερ, οι οποίοι επιστρέφουν με νέες ταινίες. Η νεότερη γενιά του Γιώργου Λάνθιμου και του Πάολο Σορεντίνο, που πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια, θα βρίσκεται επίσης εκεί μαζί με μια πλειάδα λαμπερών πρωταγωνιστών: Εμα Στόουν, Τζέσι Πλίμονς, Γουίλεμ Νταφόε, Ανια Τέιλορ-Τζόι, Κρις Χέμσγουορθ, Ανταμ Ντράιβερ, Σελίνα Γκόμεζ, Λεά Σεϊντού, Κέβιν Κόστνερ, Ρίτσαρντ Γκιρ, Ούμα Θέρμαν, Βενσάν Κασέλ είναι μερικοί από τους αστέρες που θα περπατήσουν στο κόκκινο χαλί της Κρουαζέτ.

Τι δεν θα χάσουμε σίγουρα εμείς; Προφανώς το «Kinds of Kindness», τη νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, ο οποίος έπειτα από τον θρίαμβο του «Poor Things» στη Βενετία επιστρέφει στον… τόπο του εγκλήματος, εκεί όπου 15 χρόνια πριν η καριέρα του απογειώθηκε με τον «Κυνόδοντα».

Ενδιαφέρον σίγουρα έχει και το «Second Act» του Κουεντίν Ντουπιέ, ταινία έναρξης του φεστιβάλ, η οποία συγκεντρώνει τα βλέμματα και λόγω της φημολογούμενης εμπλοκής του πρωταγωνιστή, Ραφαέλ Κενάρ, σε υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης. Το φεστιβάλ από την πλευρά του, στο μήνυμα καλωσορίσματος προς τους φετινούς επισκέπτες του, αφιερώνει ξεχωριστή ενότητα στον «αγώνα κατά της σεξουαλικής/σεξιστικής βίας και των διακρίσεων». Να δούμε αν θα είναι αρκετός για να κοπάσουν οι αντιδράσεις.

Επιστροφή στις αίθουσες, εκεί όπου όπως είπαμε θα βρεθεί τόσο η «Furiosa», η νέα προσθήκη στο «Mad Max» σύμπαν του Τζορτζ Μίλερ, όσο και το «Megalopolis», το φιλμ που ο ίδιος ο Φράνσις Φορντ Κόπολα χαρακτηρίζει έργο ζωής. Το τελευταίο θα βρίσκεται μάλιστα στο διαγωνιστικό τμήμα, δίπλα στο «Oh, Canada» του Πολ Σρέιντερ, το «Parthenope» του Πάολο Σορεντίνο, το «The Shrouds» του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ, το «The Apprentice» του Αλί Αμπασί, το «Limonov – The Ballad» του Κίριλ Σερεμπρένικοφ κ.ά., διεκδικώντας τον Χρυσό Φοίνικα και τα υπόλοιπα βραβεία της επιτροπής της προέδρου, Γκρέτα Γκέργουικ.

Εκτός από τον Λάνθιμο, η ελληνική παρουσία στην Κρουαζέτ συμπληρώνεται από το «Κιούκα: Πριν το τέλος του καλοκαιριού» του Κωστή Χαραμουντάνη, ο οποίος θα κάνει το ντεμπούτο του στην ενότητα ACID των Καννών. Φυσικά, η προσοχή μας θα στραφεί και στο πάντα ενδιαφέρον τμήμα «Ενα κάποιο βλέμμα», εκεί όπου φέτος διαγωνίζεται με την πρώτη της ταινία («September Says») και η Αριάν Λαμπέντ. Από τα εκτός συναγωνισμού, τέλος –και πλην της «Furiosa» που προαναφέραμε– ξεχωρίζουμε σίγουρα το «Horizon: An American Saga» του Κέβιν Κόστνερ, το «Lula» του Ολιβερ Στόουν και το «C’est pas moi» του Λεός Καράξ. Περισσότερα πλέον αύριο από τις Κάννες, απ’ όπου η «Κ» θα μεταφέρει το κλίμα και τις ειδήσεις των ημερών.