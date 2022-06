Ο εικαστικός, υβριδικός κόσμος του Κωνσταντίνου Πάτσιου στο Λονδίνο

Η προώθηση σύγχρονων Ελλήνων εικαστικών στη διεθνή σκηνή είναι ένα μεγάλο θέμα, με όλες τις δυσκολίες που έχει μια μικρή αγορά όπως η ελληνική. Η επικείμενη έκθεση του εικαστικού Κωνσταντίνου Πάτσιου στο Λονδίνο και μάλιστα σε μια πολύ καλή και κεντρική γκαλερί, όπως είναι η Galery 8, στην Ντιουκ Στριτ, στην περιοχή του Σαιντ Τζέιμς, είναι ένα σημαντικό γεγονός και μια εξέλιξη για τον ίδιο τον ζωγράφο, την οποία κατέκτησε μέσα από την πορεία του. Ο Κωνσταντίνος Πάτσιος είναι ένας σκεπτόμενος δημιουργός, που έχει συγκροτήσει έναν δικό του πυκνό κόσμο, γεμάτο κώδικες και συμβολισμούς για τον σύγχρονο πολιτισμό. Η έκθεση, που εγκαινιάζεται στις 23 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως τις 10 Ιουλίου, είναι καρπός συνεργασίας της The Blender Gallery (στην Αθήνα) με τη Varvara Roza Galleries, οι οποίες από κοινού έχουν ως στόχο την παρουσίαση Ελλήνων καλλιτεχνών στη διεθνή αγορά.

«Μεταμοντέρνα γραφειοκρατία». Μεικτή τεχνική σε καμβά.

Ο Κωνσταντίνος Πάτσιος γεννά υβριδικούς κόσμους, με ισορροπία ανάμεσα στην ανάκληση συναισθήματος και στη διεκδίκηση του αύριο. Είναι ένας γεννήτορας ισχυρών εικόνων, οι οποίες όμως έχουν βάθος, δεν είναι απλώς εικονογραφία. «Ο Πάτσιος προτάσσει τις χιουμοριστικές επιλογές, την πρόκληση και τους πολιτικούς υπαινιγμούς με ισορροπία αλλά και ένταση, κάνοντας τα έργα του να αγκιστρώνονται στο παρόν και να μιλούν μια σύγχρονη γλώσσα», γράφει η ιστορικός Τέχνης Κάτια Παπανδρεοπούλου. Η ιδέα του κολάζ, με καταγωγή στην καταναλωτική, υλιστική αλλά και κινητική και νεωτερική κοινωνία των τελευταίων 150 χρόνων, αποκτά μια ιδιαίτερα νευρώδη έκφραση στα έργα του.

«Συμφωνία σε κόκκινο και πράσινο». Μεικτή τεχνική σε καμβά.

Λέει ο ίδιος: «Στο Λονδίνο παρουσιάζω μια επιλογή από τη δουλειά μου της τελευταίας δεκαετίας. Θα δείξω κυρίως έργα μεικτής τεχνικής, επιτοίχια. Ο τίτλος της έκθεσης είναι “Deep in the forest we meet” και περιλαμβάνει έργα από τρεις διαφορετικές ενότητες. Το δάσος και ό,τι αυτό συμβολίζει με τον αισθητικό του πλούτο αντιπροσωπεύει για μένα μια σύνδεση τόσο με το παρελθόν όσο και με τη μεγάλη ζωγραφική παράδοση και κυρίως με τον Ρομαντισμό». Οι αναφορές του είναι πλούσιες, αιφνιδιαστικές, κάποτε σαρκαστικές, άλλοτε νοσταλγικές, αλλά πάντα αιχμηρές και χωρίς αμφιβολία πηγάζουν από ένα κοφτερό μυαλό και ένα ταλαντούχο χέρι. Η αισθητική, επίσης στέκεται υψηλά. Χρησιμοποιώντας την «πληροφορία» μιας εικόνας, ο Κωνσταντίνος Πάτσιος αποθεώνει τη σημειολογία και τον συμβολισμό συνομιλώντας με το παρελθόν και προκαλώντας το αύριο. Γίνεται ο ίδιος αφηγητής μέσα σε ένα ποτάμι αέναης ροής, όπου επιπλέουν ή βυθίζονται τα αγαθά του πολιτισμού, μαζί με το ίζημα, το όνειρο, την προσδοκία και τη διάψευση.