Αγάλματα και σώματα, ιδού το London Hellenic Prize για το 2023

Πέρυσι ήταν η πρώτη φορά στα 26 χρόνια ιστορίας του που το London Hellenic Prize πήγε σε ελληνικά χέρια (Πασχάλης Κιτρομηλίδης και Κωνσταντίνος Τσουκαλάς). Φέτος το έπαθλο που θεσμοθετήθηκε το 1996 για αγγλόφωνες εκδόσεις με αντικείμενο τον ελληνικό πολιτισμό απονέμεται στην Καρολίν Βάουτ για την εξαιρετική μελέτη αναπαραστάσεων του ανθρώπινου σώματος σε γλυπτά, «Exposed: The Greek and Roman Body» (εκδόσεις Profile/ Wellcome). Καθηγήτρια κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, διευθύντρια του Cambridge Museum of Classical Archaeology, κάτοχος της έδρας Κλασικής Αρχαιολογίας Byvanck στο Πανεπιστήμιο του Λάιντεν Γερμανίας, πρόεδρος του Cambridge Visual Culture, η Καρολίν Βάουτ ανήκει στην ευρωπαϊκή ελίτ με επίκεντρο πάντα την κλασική αρχαιότητα και τη ζωντανή σχέση της με τη σύγχρονη τέχνη και το διεθνές ακροατήριό της.

Το βιβλίο της Βάουτ κέρδισε την προσοχή και στη συνέχεια την ευρύτατη αναγνώριση των κριτικών ιστορίας της τέχνης για την πρωτοποριακή αντιμετώπιση του ανθρώπινου σώματος όχι μόνο σαν αναπαράσταση κάλλους ή ρεαλισμού αλλά και σαν έκφραση κοινών ανθρώπινων αναγκών: λατρευτικών, βιολογικών, κοινωνικών, σεξουαλικών. «Πώς σχετίζονται τα χάλκινα και μαρμάρινα σώματα από την αρχαία Ελλάδα που βλέπουμε στα μουσεία με τους ίδιους τους αρχαίους Ελληνες;», αναρωτιέται η Καρολίν Βάουτ σε μια πρώτη δήλωσή της στην «Κ» μετά την ανακοίνωση του βραβείου. «Το βιβλίο φέρνει τα σώματα της γλυπτικής δημιουργίας σε διάλογο με τα σώματα που γνωρίζουμε από την αρχαιολογία και από λογοτεχνικά, φιλοσοφικά και ιατρικά κείμενα προκειμένου να αναδείξουν τα πραγματικά σώματα και την ίδια τη σωματική εμπειρία. Είμαι ενθουσιασμένη για το βραβείο και αισθάνομαι τιμή και χαίρομαι που άρεσε στην κριτική επιτροπή. Ελπίζω το βιβλίο μου να κάνει τους αναγνώστες να δουν τους αρχαίους Ελληνες διαφορετικά και να σκεφτούν τους παράγοντες που διαμορφώνουν το σώμα μας σήμερα!», συμπληρώνει η Βρετανίδα καθηγήτρια και ιστορικός τέχνης.

Στιγμιότυπο από την περυσινή 25η τελετή απονομής του βραβείου. Ο θεσμός του London Hellenic Prize οφείλει την ίδρυσή του στους Ελληνες εφοπλιστές του Λονδίνου.

Ο θεσμός

Το London Hellenic Prize είναι ένας θεσμός που γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1996 και χαίρει μεγάλης εκτίμησης τόσο στη Μεγάλη Βρετανία όσο και εκτός αυτής. Οφείλει την ίδρυσή του στους Ελληνες εφοπλιστές του Λονδίνου, που συνεχίζουν έως σήμερα την παράδοση της διάχυσης του ελληνικού πνεύματος στη Γηραιά Αλβιώνα. Ξεκίνησε με την ευγενική χορηγία του Γιάννη Δ. Κρητικού, μέλους της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας, και σήμερα όλο τον συντονισμό της διοργάνωσης έχει ο φιλόλογος Μιχάλης Μόσχος. Οι υποψήφιοι προέρχονται από πολλές χώρες και ανάμεσα στους βραβευθέντες θα βρει κανείς σπουδαία ονόματα, όπως του Βρετανού ιστορικού Πολ Κάρτλετζ, του Αμερικανού μελετητή της Γενιάς του ’30 Εντμουντ Κίλι, του ιστορικού Μαρκ Μαζάουερ, της Αν Κάρσον, του Αρμάν Λερουά. Η απονομή του γίνεται συνήθως κάθε Νοέμβριο στη βρετανική πρωτεύουσα.