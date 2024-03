«Κι αν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο;», μέρος δεύτερον, στο ΕΜΣΤ

What if Women Ruled the World? Το ομώνυμο έργο σε νέον της Γιάελ Μπαρτάνα (2017), που δεσπόζει στη βόρεια αλλά και στη νότια πρόσοψη του κτιρίου του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, είναι η καλύτερη εισαγωγή για τον δεύτερο κύκλο εκθέσεων του αθηναϊκού μουσείου αποκλειστικά αφιερωμένων στο καλλιτεχνικό έργο γυναικών ή καλλιτεχνών που αυτοπροσδιορίζονται ως θηλυκότητες. Πρόκειται για μια ενότητα σε τέσσερα μέρη που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο και ξεδιπλώνεται στο ΕΜΣΤ έως τον Νοέμβριο του 2024 υπό τον ευρύτερο τίτλο-ομπρέλα «Κι αν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο;».

Οι νέες έξι εκθέσεις πέντε καλλιτέχνιδων συνομιλούν με τον κεντρικό θεματικό άξονα που έθεσε εξαρχής η καλλιτεχνική διευθύντρια του μουσείου, Κατερίνα Γρέγου, επιχειρώντας να δώσει απαντήσεις σε ένα συχνά επαναλαμβανόμενο υποθετικό ερώτημα: Τι θα συνέβαινε αν η διακυβέρνηση του κόσμου είχε θηλυκά χαρακτηριστικά;

Μαλβίνα Παναγιωτίδη. 2024. Φυσητό γυαλί. [Ηλίας Μαδούρος]

Χθες, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, είχαμε τις περφόρμανς της Κλαούντια Κόμτε στο φουαγιέ του μουσείου και της Τζίνα Κρισκιτιέλο στον εκθεσιακό χώρο του ισογείου. Τη Γιάελ Μπαρτάνα, εκτός από τις προσόψεις του κτιρίου, την ξαναβρίσκουμε και μέσα στο μουσείο, μέσα από τη μονοκάναλη βιντεο-ηχητική εγκατάσταση με τίτλο «Two Minutes to Midnight (Δύο λεπτά πριν τα μεσάνυχτα)» (2021). Η προέλευση του φαινομένου του κρουστικού κύματος (κίτρινο και τιρκουάζ), 2024, είναι ένα νέο έργο της Κλαούντια Κόμτε, ειδικά για το ΕΜΣΤ. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή τοιχογραφία 30 μέτρων, που συνδέει τον κεντρικό χώρο του μουσείου με το φουαγιέ της εισόδου.

Για την πρώτη παρουσίασή της στην Ελλάδα, η Χαντάσαχ Εμεριχ έχει δημιουργήσει μια νέα μεγάλης κλίμακας τοιχογραφία σχεδιασμένη ειδικά το ΕΜΣΤ, που καλύπτει ένα μέρος του ισογείου και του ημιώροφου του μουσείου.

Κλαούντια Κόμτε, 2024. Ακρυλική τοιχογραφία, με κίτρινο και τιρκουάζ. [Studio Claudia Comte]

Δουλεύοντας στην πρώτη γραμμή της queer αναπαράστασης για περισσότερο από τέσσερις δεκαετίες, η Λόλα Φλας με το φωτογραφικό έργο της, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, προκαλεί τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα για το φύλο, τη σεξουαλικότητα και τη φυλή.

Η έκθεση «Ολα τα όνειρα είναι ενοχλητικά» της Μαλβίνας Παναγιωτίδη είναι αποτέλεσμα της ενδελεχούς έρευνας που έκανε η καλλιτέχνις το καλοκαίρι του 2023 στις Σπέτσες, στο σπίτι όπου απομονώθηκε μετά τον πρόωρο θάνατο των δύο παιδιών της –από φυματίωση– η πρώτη Ελληνίδα ζωγράφος, Ελένη Μπούκουρα-Αλταμούρα (1821-1900). Ο γυναικείος αυτός κύκλος του ΕΜΣΤ είναι μια αφορμή για να σκεφτούμε πάνω στις γυναίκες και στους εαυτούς μας· ανεξαρτήτως φύλου.