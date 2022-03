Βραβεία BAFTA: «Η Εξουσία του Σκύλου» και το «Dune» οι μεγάλοι νικητές

Η ταινία «Η Εξουσία του Σκύλου» σε σκηνοθεσία Τζέιν Κάμπιον κέρδισε τα βραβεία «Καλύτερης Ταινίας» και «Καλύτερης Σκηνοθεσίας» στην 75η τελετή απονομής των Βρετανικών Κινηματογραφικών Βραβείων BAFTA που ολοκληρώθηκε νωρίτερα. Το «Dune» σε σκηνοθεσία Ντενί Βιλνέβ κυριάρχησε με πέντε BAFTA στις κατηγορίες «Σκηνικά», «Εφέ», «Φωτογραφία», «Μουσική» και «Ήχος». Η τελετή πραγματοποιήθηκε με παρουσία κοινού στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο.

Το σόου ξεκίνησε με τον πρόεδρο της BAFTA Κρισνέντου Μαχουμντάρ ο οποίος απέτισε φόρο τιμής στους ανθρώπους της Ουκρανίας και όλους εκείνους που καλύπτουν τον πόλεμο, πολλοί από τους οποίους είναι μέλη της διοργάνωσης των βραβείων. Παρουσιάστρια της βραδιάς ήταν η ηθοποιός Ρέμπελ Γουίλσον, η οποία –μεταξύ άλλων – ανάμεσα στην παρουσίαση των κατηγοριών και την ανάδειξη των νικητών, σχολίασε τη βασιλική οικογένεια και την Ντάουνινγκ Στριτ.

Ένα από τα σημαντικά σημεία της τελετής ήταν η έναρξη από την Σίρλεϊ Μπάσεϊ που ερμήνευσε το εμβληματικό τραγούδι «Diamonds Are Forever» για τον εορτασμό των 60 χρόνων Τζέιμς Μποντ, για το οποίο χειροκροτήθηκε δυνατά από όλους τους παρευρισκόμενους στην αίθουσα.

Όσον αφορά τους προτεινόμενους για βραβείο, η Κάμπιον δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στα βραβεία κι έτσι ο πρωταγωνιστής της ταινίας της, Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, παρέλαβε το βραβείο Σκηνοθεσίας εκ μέρους της. Ακόμα μια ηχηρή απουσία από την αίθουσα του Royal Albert Hall ήταν αυτή του Γουίλ Σμιθ ο οποίος κέρδισε το BAFTA «Α’Ανδρικού» για την ερμηνεία του στην ταινία «King Richard».

Το BAFTA «Ξενόγλωσσης Ταινίας» πήγε στο «Drive My Car» του Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι, ενώ τα βραβεία «Πρωτότυπου Σεναρίου» και «Διασκευασμένου Σεναρίου» στα «Licorice Pizza» και «CODA» αντίστοιχα. Τα βραβεία «Β’ Γυναικείου» και «Β’ Ανδρικού Ρόλου» έλαβαν η Αριάνα Ντεμπόουζ («West Side Story») και ο Τρόι Κότσουρ («CODA») που έγραψε ιστορία με αυτή τη νίκη.

Από την εκδήλωση δεν θα μπορούσε να λείψουν τα αφιερώματα και τα σχόλια αλληλεγγύης προς τους Ουκρανούς, με τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς να δηλώνει στο κόκκινο χαλί ότι θα λάβει μέρος στο πρόγραμμα της βρετανικής κυβέρνησης «σπίτια για την Ουκρανία». Η Εμίλια Τζόουνς ερμήνευσε στη σκηνή το δημοφιλές τραγούδι της Τζόνι Μίτσελ «Both Sides Now» από το φιλμ «CODA» και η παρουσιάστρια Ρέμπελ Γουίλσον λίγο πριν την ερμηνεία είπε ότι οι στίχοι παρουσιάστηκαν ταυτόχρονα στη νοηματική γλώσσα αλλά πρόσθεσε κι ένα δικό της σήμα – μια άσεμνη χειρονομία προς τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.





Αναλυτικά οι νικητές

Καλύτερη Ταινία: «Η Εξουσία του Σκύλου» («The Power of the Dog»)

Καλύτερη Σκηνοθεσία: Τζέιν Κάμπιον («Η Εξουσία του Σκύλου»)

Καλύτερο Καστ (σύνολο): «West Side Story»

Καλύτερη Φωτογραφία: «Dune»

Καλύτερο Μονταζ: «No Time To Die» – Τομ Κρος, Έλιοτ Γκράχαμ

Καλύτερο Ντεμπούτο Βρετανού Σεναριογράφου, Σκηνοθέτη, Παραγωγού: «The Harder They Fall», Τζέιμς Σάμιουελ (σενάριο, σκηνοθεσία), Μπόαζ Γιακίν (σενάριο)

Καλύτερη Ταινία Βρετανικής Παραγωγής: «Belfast»

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία: «Drive My Car» – Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι, Τερουχίσα Γιαμαμότο

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων: «Encanto»

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ: Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised)

Πρωτότυπο Σενάριο: «Licorice Pizza» – Πολ Τόμας Άντερσον

Διασκευασμένο Σενάριο: «CODA» – Σίαν Χέντερ

Α’ Γυναικείος Ρόλος: Τζοάνα Σκανλαν – «After Love»

Β’ Γυναικείος Ρόλος: Αριάνα Ντεμπόουζ – «West Side Story»

Α’ Ανδρικός Ρόλος: Γουίλ Σμιθ – «King Richard»

B’ Ανδρικός Ρόλος: Τρόι Κότσουρ – «CODA»

Μουσική: «Dune» – Χανζ Ζίμμερ

Ήχος: «Dune»

Καλλιτεχνική διεύθυνση: «Dune»

Σκηνικά: «Dune»

Κοστούμια: «Cruella» – Τζένι Μπίβαν

Μακιγιάζ, Κομμώσεις: «The Eyes of Tammy Faye»

Εφέ: «Dune»

Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους: «The Black Cop» – Τσέρις Οτέκα

Βρετανική Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους: «Do Not Feed the Pigeons»

Ανερχόμενος Ηθοποιός (ψήφος του κοινού): Λασάνα Λίντς