Έχουν πεθάνει τα Όσκαρ; Πώς η Ακαδημία προσπαθεί να σώσει τον θεσμό του Χόλιγουντ

Λίγες ώρες έμειναν για την 94η τελετή απονομής των Όσκαρ, την πιο λαμπερή βραδιά της βιομηχανίας του κινηματογράφου στην οποία θα βραβευτούν ταινίες και οι συντελεστές τους, που ξεχώρισαν τη χρονική περίοδο 2021-2022.

H τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στο «σπίτι» των Όσκαρ, το «Dolby Theater» στο Λος Άντζελες, την Κυριακή 27 Μαρτίου 2022 στις 5 το απόγευμα (ζώνη ώρας Ειρηνικού). Στην Ελλάδα, θα προβληθεί σε ζωντανή μετάδοση στις 03.00 τα ξημερώματα Δευτέρας 28/3 στο κανάλι της Cosmote TV, Cosmote Cinema 1HD, με ελληνικό σχολιασμό.

Νωρίτερα και συγκεκριμένα από τις 23.30, οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μέσα από το pop up κανάλι Cosmote Cinema Oscars, το pre-show, δηλαδή όλα όσα θα συμβούν πριν από την τελετή απονομής, συμπεριλαμβανομένου του κόκκινου χαλιού. Η βραδιά θα μεταδοθεί ξανά τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022 από τις 18.45 στο Cosmote Cinema 1HD.

Το σόου θα είναι επίσης διαθέσιμο για θέαση σε streaming πλατφόρμες όπως οι Hulu Live TV, YouTubeTV, AT&T TV και FuboTV για συνδρομητές.

