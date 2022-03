Όσκαρ 2022: Η στιγμή που ο Μίκης Θεοδωράκης τιμάται στην ενότητα «In Memoriam» (βίντεο)

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, τα Όσκαρ τιμούν προσωπικότητες από τη βιομηχανία της ψυχαγωγίας που πέθαναν στη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς. Φέτος, στο βίντεο – αφιέρωμα που προβλήθηκε στην ειδική ενότητα της τελετής με όνομα «In Memoriam», τιμήθηκε και ο Μίκης Θεοδωράκης ο οποίος πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2021.

OSCARS IN MEMORIAM: Among those honored were Betty White and Michael K. Williams.#Oscarshttps://t.co/iWjXefhHyc pic.twitter.com/AulFa97rGl

— ABC News (@ABC) March 28, 2022