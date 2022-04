Φεστιβάλ Καννών: Παγκόσμια πρεμιέρα για την ταινία «Dodo» του Πάνου Κούτρα

Η ταινία «Dodo» σε σενάριο και σκηνοθεσία Πάνου Κούτρα θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο 75ο Φεστιβάλ των Κάννων, στο επίσημο πρόγραμμα Cannes Premier, όπως ανακοινώθηκε την Πέμπτη.

Η υπόθεση της ταινίας είναι η εξής: «Ένα Ντόντο, είδος πτηνού που εξαφανίστηκε 300 χρόνια πριν, εμφανίζεται στην Αθήνα στην πολυτελή κατοικία μιας οικογένειας για την οποία η κρίσιμη αντίστροφη μέτρηση του σωτήριου γάμου της κόρης με έναν πλούσιο κληρονόμο έχει ξεκινήσει. Τα όρια μεταξύ λογικής και τρέλας θα δοκιμαστούν και η κατάσταση θα βρεθεί σύντομα εκτός ελέγχου».

Παραγωγός του φιλμ του Κούτρα («Στρέλλα», «Xenia», «Επίθεση του Γιγαντιαίου Μουσακά»), ο οποίος είναι παλιός γνώριμος του φεστιβάλ των Καννών, είναι η Ελένη Κοσσυφίδου, εταιρεία παραγωγής η 100% Synthetic Films Ltd και συμπαραγωγός το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου.

Ακόμα δύο ταινίες διεθνούς συμπαραγωγής με ελληνική συμμετοχή στην παραγωγή τους και Έλληνες συμπαραγωγούς αναμένεται να διεκδικήσουν τον Χρυσό Φοίνικα φέτος στις Κάννες. Η μία είναι το «Crimes of the Future» του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ και το «Triangle of Sadness» του Ρούμπεν Έστλουντ. Την ελληνική παρουσία συμπληρώνει η ταινία «Burning Days» σε σκηνοθεσία Εμίν Άλπες η οποία έχει Έλληνα συμπαραγωγό και διαγωνίζεται στο πρόγραμμα Un Certain Regard.

Dodo – Συντελεστές

Σενάριο – Σκηνοθεσία: Πάνος Χ. Κούτρας, Παραγωγός: Ελένη Κοσσυφίδου, Συμπαραγωγοί: Μαρί Πιερ Μασιά, Κλερ Γκαντέα, Τζόσεφ Ρούσουπ, Βαλερί Μπουρνοβίλ, Κωνσταντίνος Μωριάτης, Πάνος Χ. Κούτρας, Παραγωγή: 100% Synthetic Films LTD (Ελλάδα), MPM Film SARL (Γαλλία), Τarantula Belgique SCRL (Βέλγιο), Pan Entrtainment SA – ΕΡΤ ΑΕ – Στέγη – Ιδρυμα Ωνάση (Ελλάδα), Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ολυμπία Μυτιληναίου, Σκηνογραφία: Ελενα Βαρδαβά, Κοστούμια: Εύα Γουλάκου, Μουσική: Delaney Blue, Βοηθός Παραγωγού: Χρύσανθος Μαργώνης, Διεύθυνση Παραγωγή: Αλέξης Τσουκαλάς, Βοηθός Σκηνοθέτη: Ελοντί Μπατίκλ, Μακιγιάζ: Ιωάννα Λυγίζου, Κομμώσεις: Χρόνης Τζήμος, Β’ Βοηθός Σκηνοθέτη: Δάφνη Ψαρρού, Χρήστος Καραλιάς, VFX Supervisor (Ελλάδα): Αντώνης Κοτζιάς, VFX Assistant (Ελλάδα): Ασπασία Παπαγεωγίου, VFX Supervisor (Γαλλία): Τομά Ντιβάλ, Οπερατέρ: Λεωνίδας Αρβανίτης, Βοηθός Διεύθυνσης Παραγωγής: Αλέξανδρος Κακανιάρης, Βοηθός Παραγωγής: Γιάννης Σαββίδης, Μαίρη Μπούλη, Νικόδημος Μαργώνης, Location Manager: Γιώτα Σκουβαρά, Casting: Σωτηρία Μαρίνη, Aκης Γουρζουλίδης, Casting Extras: Χαρά Τσιώλη, Παίζουν: Τζομάνα Αλχασάν, Πολύδωρος Βογιατζής, Νίκος Γκέλια, Νατάσα Εξηνταβελώνη, Σμαράγδα Καρύδη, Αχμάντ Κοντάρ, Τζεφ Μοντάνα, Αγγελος Παπαδημητρίου, Τζώρτζης Παπαδόπουλος, Κρις Ραντάνοφ, Μαριέλλα Σαββίδου, Ακης Σακελλαρίου, Αννα Τζορτζίκια, Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου. Με την υποστήριξη: ΕΚΚ, Eurimages, Media, ΕΚΟΜΕ, CNC, Federation Wallonie Bruxelles, Tax Shelter Belgium, Διεθνείς Πωλήσεις: Pyramide