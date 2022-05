Φεστιβάλ Καννών: Όλα τα βλέμματα στο φιλμ του Κρόνενμπεργκ που γυρίστηκε στην Αθήνα

Η έβδομη μέρα του 75ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, με την προβολή δύο πολυαναμενόμενων ταινιών από σημαντικούς σκηνοθέτες: το νουάρ φιλμ «Decision to Leave» του Παρκ Τσαν-γουκ και το body horror «Crimes of the Future» του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην Αθήνα τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2021. Και οι δύο ταινίες βρίσκονται στο διαγωνιστικό τμήμα.

Το «Decision to Leave» αφηγείται την ιστορία ενός ντετέκτιβ, ο οποίος γοητεύεται από μια γυναίκα που όμως είναι ύποπτη σε έρευνα για τον θάνατο του συζύγου της. Αυτό είναι το πρώτο φιλμ του Κορεάτη δημιουργού που επιστρέφει στον κινηματογράφο μετά την ταινία «The Handmaiden» από το 2016.

The first trailer for Park Chan-wook’s ‘DECISION TO LEAVE’ has been released. pic.twitter.com/kHL2jUpEHL



Το «Crimes of the Future» διαδραματίζεται σε ένα κάπως μακρινό μέλλον, με την ανθρωπότητα να μαθαίνει να προσαρμόζεται στο συνθετικό περιβάλλον, το ανθρώπινο σώμα υφίσταται νέους μετασχηματισμούς και μεταλλάξεις. Το φιλμ είναι μια καναδοελληνική συμπαραγωγή μεταξύ της Serendipity Point Films του Ρόμπερτ Λάντος και της Αργοναύτες Α.Ε. του Πάνου Παπαχατζή.

Το κοινό που παρακολούθησε την παγκόσμια πρεμιέρα του «Crimes of the Future» χειροκροτούσε όρθιο επί 6 συνεχόμενα λεπτά μετά το τέλος της ταινίας. Ωστόσο, όπως αναφέρει ο ιστότοπος Variety, από την προβολή υπήρξαν και αποχωρήσεις θεατών στα μισά του φιλμ εξαιτίας μερικών αποτροπιαστικών σκηνών που περιλαμβάνει.

Here’s the “Crimes of the Future” cast including David Cronenberg, Kristen Stewart and Viggo Mortensen together on the #redcarpet at @Festival_Cannes with @mgyllenhaal and @emrata. #CannesFilmFestival2022 pic.twitter.com/YWOYiOon2T

— On The Red Carpet (@OnTheRedCarpet) May 24, 2022