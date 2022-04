«Crimes of the Future»: Ο Πάνος Παπαχατζής για την ταινία του Κρόνενμπεργκ στην Αθήνα

Από αριστερά: Λέα Σεϊντού, Βίγκο Μόρτενσεν και Κρίστεν Στιούαρτ στο «Crimes of the Future»

Πρόκειται για μια ταινία που περιμένουμε με ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε. Το «Crimes of the Future» του διάσημου Καναδού σκηνοθέτη, σεναριογράφου και ηθοποιού Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ που γυρίστηκε εξ’ ολοκλήρου στην Αθήνα τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2021, θα διαγωνιστεί για τον Χρυσό Φοίνικα στο 75ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών τον επόμενο μήνα.

Το φιλμ, στο οποίο συμμετέχει ένα σημαντικό καστ με τους Βίγκο Μόρτενσεν, Κρίστεν Στιούαρτ, Λέα Σεϊντού, Σκοτ Σπίντμαν, Γουελκέτ Μπουνγκουέ μαζί με τους Γιώργο Πυρπασόπουλο και Γιώργο Καραμίχο, είναι μια καναδοελληνική συμπαραγωγή μεταξύ της Serendipity Point Films του Ρόμπερτ Λάντος και της Αργοναύτες Α.Ε. του Πάνου Παπαχατζή («Η Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς», «Μαχαιροβγάλτης», «Η Ρόζα της Σμύρνης», «Νύφες» «Απ’ το Χιόνι», «Η Ψυχή στο Στόμα» κ.α.).

Το «Crimes of the Future» διαδραματίζεται σε ένα κάπως μακρινό μέλλον, με την ανθρωπότητα να μαθαίνει να προσαρμόζεται στο συνθετικό περιβάλλον, το ανθρώπινο σώμα υφίσταται νέους μετασχηματισμούς και μεταλλάξεις.

Πώς όμως προέκυψε η συνεργασία με την ελληνική ομάδα παραγωγής; «Ήρθε μέσω της προηγούμενης επιτυχούς συνεργασίας μας με το διάσημο παραγωγό, Ρόμπερτ Λάντος. Με τον Ρόμπερτ είχαμε συνεργαστεί το 2007 για την ταινία “Fugitive Pieces” σε σκηνοθεσία του Τζέρεμι Ποντέσουα, η οποία έθεσε τα θεμέλια για να έρθει η ταινία στην Ελλάδα. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα της Ελλάδας συγκριτικά με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες είναι το επενδυτικό κίνητρο του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας. Eπίσης βασικό ρόλο έπαιξε η διακρατική σύμβαση συμπαραγωγής Ελλάδας – Καναδά που μας έδωσε την ευκαιρία να συμμετέχουμε ως συμπαραγωγοί», αναφέρει στο kathimerini.gr ο κ. Παπαχατζής, ιδρυτής της Αργοναύτες Α.Ε και βραβευμένος παραγωγός στον κινηματογράφο, την τηλεόραση με πάνω από 60 εγχώρια και διεθνή έργα που έχουν επιλεγεί σε φεστιβάλ του εξωτερικού.

Βεβαίως, σημαντικό ρόλο είχε και η οικονομική υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, της ΕΡΤ, όπως και το Athens Film Office. «Φυσικά οφείλουμε να αναγνωρίσουμε πως οι δυο προηγούμενοι λόγοι δεν θα είχαν καμία σημασία εάν η ποικιλομορφία του ελληνικού τοπίου και η ιδιαιτερότητα των αρχιτεκτονικών κατασκευών δεν μπορούσαν να προσφέρουν στον Ντ. Κρόνενμπεργκ την οπτική αναπαράσταση του μοναδικού κόσμου που δημιούργησε. Μετά από ένα πρώτο ρεπεράζ, με τη βοήθεια του Hellenic Film Commission του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, η Αθήνα κατάφερε να γοητεύσει τον διεθνούς φήμης δημιουργό για να αποδώσει όλες τις σεναριακές απαιτήσεις σε φυσικούς χώρους της Αττικής», εξηγεί.

Οι απαιτήσεις ενός τέτοιου πρότζεκτ, ήταν φυσικά μεγάλες όπως το επιβεβαιώνει και ο κ. Παπαχατζής. «Το “Crimes of the Future” αποτέλεσε υπόδειγμα καλής συνεργασίας και οργάνωσης και μάλιστα ήταν το “talk of the town” για το γεγονός ότι δεν δημιουργήθηκε κανένα πρόβλημα. Όλοι οι συντελεστές ήταν εξαιρετικά συνεργάσιμοι, πόσο μάλλον κάτω από τις ιδιόμορφες συνθήκες γυρίσματος που επέβαλε ο Covid-19. Ουσιαστική ήταν η συμβολή του Line Producer της ταινίας, Γιάννη Καραντάνη, χωρίς τον οποίο δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για μια οργάνωση αντάξια διεθνών προδιαγραφών».

Αυτό εξάλλου δήλωσε και ο ίδιος ο Κρόνενμπεργκ όπου περιέγραψε την εργατικότητα και το πάθος του ελληνικού συνεργείου «η συνεργασία με το οποίο ήταν ιδιαίτερα ευχάριστη. Έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν να μας κάνουν να αισθανθούμε ευπρόσδεκτοι και η σκληρή τους δουλειά συνεισέφερε σε κάθε πλάνο της ταινίας».

Η Κρίστεν Στιούαρτ στην ταινία «Crimes of the Future»

«Τα κίνητρα έχουν δώσει ώθηση»

Τα τελευταία χρόνια, η χώρα μας αποτελεί πόλο έλξης για τα γυρίσματα διεθνών κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών, κάτι στο οποίο βοήθησε η νομοθετική θέσπιση από την Πολιτεία των φορολογικών απαλλαγών και της επιστροφής μέρους των επιλέξιμων δαπανών (cash rebate και tax relief). «Είναι αναμφισβήτητη η αύξηση του ενδιαφέροντος των διεθνών παραγωγών να πραγματοποιήσουν τα γυρίσματα τους στην ελληνική επικράτεια. Πράγματι, τα κίνητρα έχουν δώσει ώθηση. Είναι μια διαδικασία που έχουμε ζητήσει ως παραγωγοί εδώ και 20 χρόνια και την οποία οφείλουμε να διατηρήσουμε», τονίζει ο παραγωγός. Και συμπληρώνει: «Στόχος μας είναι να μειωθεί η γραφειοκρατία και να εφαρμόζονται οι προθεσμίες που θέτουν οι νόμοι για τους ελέγχους και τις έγκαιρες αποπληρωμές των κινήτρων έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα χαθεί το momentum. Θεωρώ σημαντική τη συνδρομή και το έργο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκου Πιερρακάκη, και του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, κ. Λεωνίδα Χριστόπουλου, προς αυτή τη κατεύθυνση για τη βιωσιμότητα αυτού του εγχειρήματος».

Αναμφίβολα, η εγχώρια κινηματογραφική παραγωγή έχει δεχθεί μεγάλο πλήγμα από την αρχή της πανδημίας και το ερώτημα που απασχολεί όλους είναι η δυνατότητα ανάκαμψης του κλάδου. «Παραμένω αισιόδοξος, χωρίς όμως να παραβλέπω τις μεγάλες απώλειες που έχει δημιουργήσει η πανδημία. Οι συνθήκες τα επόμενα χρόνια θα εξαρτηθούν άμεσα από την πορεία της και των μέτρων περιορισμού. Εάν η κατάσταση ομαλοποιηθεί, το οποίο είναι και το ζητούμενο για την ανάκαμψη όλων των επιχειρήσεων, τότε θα επιστρέψουμε σταδιακά στα επίπεδα προ κορωνοϊού».

«Το Τέλος της Εκδρομής»

Εκτός από το «Crimes of the Future» που θα προβληθεί στις Κάννες, η ελληνική εταιρεία παραγωγής έχει ακόμα μια ταινία που θα συμμετάσχει σε διεθνή διοργάνωση: το τέταρτο μικρού μήκους φιλμ του Θάνου Ψυχογυιού, «Το Τέλος της Εκδρομής». «Βασίζεται σε ελληνικό λογοτεχνικό κείμενο και συγκεκριμένα αποτελεί διασκευή του ομώνυμου διηγήματος του Πάνου Τσίρου. Η ταινία επιλέχθηκε να συμμετάσχει στο Co-production Forum του Brussels και υπεύθυνη παραγωγής είναι η Μαρία Λασκαρίδου».

Τα επόμενα βήματα

Όσον αφορά τα επόμενα βήματα της Αργοναύτες Α.Ε., ο ιδρυτής της αποκαλύπτει: «Η εταιρεία αποτελείται πλέον από μια ομάδα νέων παραγωγών που αναπτύσσουν και παράγουν τα δικά τους πρότζεκτ κάτω από την ομπρέλα της. Η συνέχεια περιλαμβάνει παραγωγές όπως: η νέα κωμωδία του Ζαχαρία Μαυροειδή με τίτλο “Το Καλοκαίρι της Κάρμεν”, σε συμπαραγωγή της Αταλάντης Α.Ε., του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και της ΕΡΤ, “Το Λάθος” του Αντώνη Σαμαράκη σε διασκευή και σκηνοθεσία του Θεόφιλου Παπαστυλιανού, καθώς και “Η Ομάδα του Πελέ” μια ταινία για όλη την οικογένεια σε σκηνοθεσία Μάριου Καραμάνη».

Επιπλέον, δραστηριοποιείται και στην τηλεόραση «παράγοντας για λογαριασμό της ΕΡΤ “Τα Νούμερα”, μια μουσική κωμωδία με τον Φοίβο Δεληβοριά και ακόμα 2 τηλεοπτικές σειρές μυθοπλασίας».