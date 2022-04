Ελληνικό χρώμα στο Φεστιβάλ Καννών

Σημαντικούς δημιουργούς, λάμψη Χόλιγουντ και πολυεπίπεδο ελληνικό ενδιαφέρον θα έχει το 75ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών (17-28 Μαΐου), το βασικό πρόγραμμα του οποίου ανακοινώθηκε χθες από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ Τιερί Φρεμό, ο οποίος υποσχέθηκε εκπλήξεις για τη συνέχεια.

Η επίσημη ταινία έναρξης είναι το καινούργιο φιλμ του βραβευμένου με Οσκαρ Μισέλ Χαζαναβίσιους («The Artist») με τίτλο «Final Cut/Z (Comme Z)», ενώ μεταξύ των ταινιών που θα κάνουν παγκόσμια πρεμιέρα στις Κάννες είναι και η πέμπτη μεγάλου μήκους ταινία του Πάνου Κούτρα («Στρέλλα», «Xenia») με τίτλο «Dodo» και πρωταγωνιστές τους Σμαράγδα Καρύδη, Ακη Σακελλαρίου και Αγγελο Παπαδημητρίου.

Δεκαοκτώ οι ταινίες του διαγωνιστικού τμήματος, εκ των οποίων οι δύο είναι γυρισμένες στην Ελλάδα.

Στο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ περιλαμβάνονται 18 ταινίες με δυνατές υπογραφές: Χιροκάζου Κόρε Εντα, αδελφοί Νταρντέν, Κριστιάν Μουνγκίου, Κλερ Ντενί, Παρκ Τσαν Γουκ, Αρνό Ντεπλεσέν κ.ά. θα διεκδικήσουν τον Χρυσό Φοίνικα. Υποσχεθήκαμε όμως πολυεπίπεδο ελληνικό ενδιαφέρον. Αυτό εντοπίζεται σε δύο από τις ταινίες του διαγωνιστικού τμήματος, το νέο φιλμ του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ «Crimes of the Future» και το «Triangle of Sadness» του Σουηδού Ρούμπεν Εστλουντ –νικητή του Χρυσού Φοίνικα το 2017 με το «Τετράγωνο»–, γυρισμένες και οι δύο στην Ελλάδα, καθώς και στην ταινία «Burning Days» σε σκηνοθεσία Εμίν Αλπες, που διαγωνίζεται στο πρόγραμμα Un Certain Regard.

Τα γυρίσματα του νέου φιλμ του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ «Crimes of the Future» έγιναν στην Αττική.

Το «Crimes of the Future», με πρωταγωνιστές τους Βίγκο Μόρτενσεν, Λεά Σεντού, Κρίστεν Στιούαρτ, γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην Αττική και την Αθήνα, έχει συμπαραγωγό τον Πάνο Παπαχατζή (Argonauts S.A.) και έλαβε χρηματοδότηση από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ). Στο «Triangle of Sadness», στο οποίο παίζουν μεταξύ άλλων οι Σάρλμπι Ντιν και Γούντι Χάρελσον, γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στη Χιλιαδού της Εύβοιας και στο Κατάκολο, στη θαλαμηγό «Christina O» του Αριστοτέλη Ωνάση, ενώ συμμετέχουν ως συμπαραγωγοί οι Γιώργος Καρναβάς και Κωνσταντίνος Κοντοβράκης (Heretic). Το «Burning Days», τέλος, έχει συμπαραγωγό τον Γιώργο Τσούργιαννη (Horsefly Films) και επίσης χρηματοδοτήθηκε από το ΕΚΚ. Οπως δήλωσε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΚ Μάρκος Χολέβας, «αρχίζει να αποδίδει καρπούς η προσπάθεια ενδυνάμωσης της εξωστρέφειας της ελληνικής κινηματογραφίας, και ολοένα και περισσότεροι καλλιτεχνικοί συντελεστές και παραγωγοί συμμετέχουν σε σημαντικές διεθνείς συμπαραγωγές».

Αφήσαμε το Χόλιγουντ για το τέλος, αλλά η είδηση της επιστροφής του Τομ Κρουζ στις Κάννες για την παγκόσμια πρώτη του «Top Gun Meverick», 30 χρόνια μετά την πρεμιέρα της ταινίας «Far and away» του Ρον Χάουαρντ, έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον. Οπως φυσικά και οι ταινίες «Elvis» του Μπαζ Λούρμαν με τους Οστιν Μπάτλερ και Τομ Χανκς, και «Three Thousand Years of Longing» του Τζορτζ Μίλερ με τον Ιντρις Ελμπα και την Tίλντα Σουίντον.