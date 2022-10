Ο Άνταμ Ντράιβερ στα γυρίσματα της νέας ταινίας του Μάικλ Μαν, «Ferrari» (εικόνες)

Από το «House of Gucci» στις μηχανές της επερχόμενης ταινίας «Ferrari», ο Άνταμ Ντράιβερ χρησιμοποιεί για ακόμα μια φορά την ιταλική του προφορά.

Ο -υποψήφιος για Όσκαρ- ηθοποιός πρωταγωνιστεί στο ρόλο του Έντσο Φεράρι, πρώην οδηγού αγώνων δρόμου του οποίου ο ταραχώδης γάμος με τη Λόρα Φεράρι (Πενέλοπε Κρουζ), τον οδηγεί να ποντάρει τα πάντα σε έναν τελευταίο αγώνα. Σκηνοθέτης της βιογραφικής ταινίας «Φεράρι» είναι ο Μάικλ Μαν, σε σενάριο που συνυπόγραψε με τον Τρόι Κένεντι Μάρτιν («The Italian Job»).

Ο – τέσσερις φορές υποψήφιος – Μαν είναι και παραγωγός της ταινίας. Το καστ συμπληρώνουν οι Σέιλιν Γούντλεϊ, Πάτρικ Ντέμπσι, Τζακ Ο’ Κόνελ, Γκάμπριελ Λεόνε και Σάρα Γκαντόν.

First look at Adam Driver as Enzo Ferrari in Michael Mann’s ‘FERRARI’. pic.twitter.com/hoRnpEC44j — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) October 7, 2022

First look at Michael Mann’s ‘FERRARI’, starring Adam Driver, Penelope Cruz, Shailene Woodley, Patrick Dempsey and Jack O’Connell. pic.twitter.com/zehRh8osNT — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) October 7, 2022



Η επίσημη περιγραφή αναφέρει: Το φιλμ διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού το 1957. Ο πρώην οδηγός αγώνων, Φεράρι, βρίσκεται σε κρίση. Η εταιρεία που εκείνος και η σύζυγός του Λόρα έχτισαν από το μηδέν 10 χρόνια νωρίτερα, είναι στα πρόθυρα χρεοκοπίας. Ο ταραχώδης γάμος πασχίζει να κρατηθεί με το πένθος για τον έναν γιο και την αναγνώριση του άλλου. Αποφασίζει να αντιμετωπίσει τις απώλειές του ποντάροντας σε έναν αγώνα – 1.000 χρόνια σε ολόκληρη την Ιταλία.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στην Ιταλία. Ο Μαν μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη, το πάθος του για χαρακτήρες που δημιούργησαν μια συγχώνευση τέχνης σε κίνηση και αγωνιστικής δύναμης όπως η Ferrari. Το φιλμ παρουσιάζει τον ασταθή και επικίνδυνο κόσμο του αυτοκινητικού αγώνα τη δεκαετία του 1950.

Η ταινία είναι βασισμένη στο βιβλίο «Enzo Ferrari – The Man and the Machine» του Μπροκ Γιέιτς.

Με πληροφορίες από το IndieWire