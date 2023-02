Ενωση Κριτικών Λονδίνου: Στις ταινίες «Tár» και «Τα πνεύματα του Ινισέριν» τα μεγάλα βραβεία

Το «Tár», η νέα ταινία του Τοντ Φιλντ με πρωταγωνίστρια την Κέιτ Μπλάνσετ, ήταν ο μεγάλος νικητής των βραβείων της Ενωσης Κριτικών Κινηματογράφου του Λονδίνου (London Critics’ Circle Film Awards) που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής, καθώς κέρδισε σε τρεις σημαντικές κατηγορίες.

Συγκεκριμένα, ο Φιλντ έλαβε το βραβείο Σκηνοθεσίας και η Μπλάνσετ αυτό της Ηθοποιού της Χρονιάς. Μάλιστα, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η ηθοποιός αποσπά αυτή τη διάκριση, έχοντας κερδίσει το 1998 για την ερμηνεία της στην ταινία «Elizabeth» και το 2013 για το «Blue Jasmine».



«Το φιλμ αφορά τη γυναικεία εμπειρία, αλλά και πέρα από αυτή. Είναι περίπλοκο. Προσωπικά, ήταν το πιο ανεξάρτητο, συναρπαστικό και δημιουργικά επικίνδυνο πλατό που έχω βρεθεί στην καριέρα μου», τόνισε – μεταξύ άλλων – η Μπλάνσετ στον ευχαριστήριο λόγο της.

Κατά τη διάρκεια παραλαβής του βραβείου του, ο Φιλντ είπε: «Κέιτ – δεν θα το ξανακάνουμε αυτό. Και είμαι τόσο ευγνώμων που συνεργαστήκαμε, τόσο ευγνώμων που έδωσες τα πάντα στον ρόλο. Και αν έχετε παρακολουθήσει την ταινία, γνωρίζετε το ανθρώπινο κόστος για να κάνει κάποιος αυτό που έκανε η Κέιτ. Μοιράζομαι αυτό το βραβείο μαζί σας».

