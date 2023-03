Οι εκπλήξεις και οι απουσίες της 95ης απονομής των Οσκαρ

Στην 95η τελετή απονομής των Οσκαρ, η οποία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Λος Αντζελες, γράφτηκε ιστορία. Κι αυτό επειδή τα μεγάλα βραβεία στις κατηγορίες Α’ Γυναικείος Ρόλος και Α’ Ανδρικός Ρόλος έλαβαν οι Ασιάτες Μισέλ Γεό και Κι Χουί Κουάν για τις ερμηνείες τους στη – βραβευμένη με 7 Οσκαρ – ταινία «Τα Πάντα Όλα» («Everything Everywhere All At Once»).

Η σχεδιάστρια κοστουμιών Ρουθ Κάρτερ έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα που κερδίζει δύο Οσκαρ και το βραβείο Καλύτερου Τραγουδιού πήγε στο «Naatu Naatu» σηματοδοτώντας την πρώτη νίκη μιας ινδικής ταινίας σε αυτή την κατηγορία.

Δεύτερο μετά το πρότζεκτ «Τα Πάντα Όλα» των Ντάνιελ Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ, ήρθε το πολεμικό δράμα του Netflix «Ουδέν Νεώτερον Από το Δυτικό Μέτωπο» («All Quiet on the Western Front»), ενώ οι ταινίες «Elvis», «The Fabelmans», «Τα Πνεύματα του Ινισέριν» και «Tar» έφυγαν με άδεια χέρια.

Αντζελα Μπάσετ («Black Panther: Wakanda Forever»), υποψήφια για Οσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου

Σε όλη τη διάρκεια των τελετών απονομής, από τον Ιανουάριο και τις Χρυσές Σφαίρες μέχρι χθες και τα Οσκαρ, η νικήτρια στην κατηγορία Β’ Γυναικείου Ρόλου δεν ήταν τόσο ξεκάθαρη. Ενώ η Μπάσετ έμοιαζε να έχει το προβάδισμα με ήδη δύο νίκες για τον ρόλο της, τελικά δεν κατάφερε τρίτη βράβευση. Αλλά, κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ερμηνεία της στην ταινία «Black Panther: Wakanda Forever» ή την επιρροή των ευχαριστήριων λόγων όταν η δουλειά της αναγνωρίζεται.

«Elvis»

Η ταινία «Elvis» του Μπαζ Λούρμαν είχε οκτώ υποψηφιότητες Οσκαρ συμπεριλαμβανομένων αυτών για Καλύτερη Ταινία, Σκηνογραφία και Κοστούμια. Για πολλούς, ο Οστιν Μπάτλερ θα μπορούσε να κερδίσει το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου, καθώς απέσπασε το BAFTA σε αυτή την κατηγορία. Αλλά στα Οσκαρ, υπερίσχυσε το φαβορί Μπρένταν Φρέιζερ για την ερμηνεία του στην «Φάλαινα» του Ντάρεν Αρονόφσκι. Στις απουσίες για το φιλμ «Elvis» προστίθεται και η Μάντι Γουόλκερ για τη φωτογραφία. Το Οσκαρ Φωτογραφίας έλαβε ο Τζέιμς Φρεντ για την εκπληκτική δουλειά του στο φιλμ «Ουδέν Νεώτερον Από το Δυτικό Μέτωπο».

Κανένα Οσκαρ στα «The Fabelmans», «Τα Πνεύματα του Ινισέριν», «Tar»

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ θα μπορούσε να κερδίσει το Οσκαρ Σκηνοθεσίας για την ταινία «The Fabelmans», το φιλμ του Μάρτιν ΜακΝτόνα «Τα Πνεύματα του Ινισέριν» που είχε συνολικά 9 υποψηφιότητες δεν έλαβε κανένα χρυσό αγαλματίδιο από την Ακαδημία και η Κέιτ Μπλάνσετ έχασε το τρίτο Οσκαρ της καριέρας της για τον ρόλο της μαέστρου Λίντια Ταρ στην ταινία «Tar».

“Thank you to The Academy for recognizing the superhero that is a Black woman.”

Ruth Carter accepts the Academy Award for Best Costume Design for “Black Panther: Wakanda Forever.”#Oscars#Oscars95https://t.co/OizA2V1EIT pic.twitter.com/G74FY9udl5

— ABC News (@ABC) March 13, 2023