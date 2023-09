Εχετε δύο ώρες για να δειπνήσετε με τον Μπομπ Οντενκερκ;

Μπορεί η Μάργκοτ Ρόμπι να βρέθηκε ως διαδηλώτρια στους δρόμους του Χόλιγουντ την περασμένη εβδομάδα κρατώντας πλακάτ και φορώντας μπλουζάκι SAG-AFTRA, όμως η Νατάσα Λιόν περιμένει κάπου πίσω από τον υπολογιστή της για να την καλέσετε στο Zoom και να λύσετε μαζί το σταυρόλεξο των New York Times.

Αν μπερδευτήκατε, ο συνασπισμός σλληλεγγύης Union Solidarity Coalition και η δράση του έρχεται να τα κάνει όλα να βγάζουν νόημα.

Τους τελευταίους μήνες, το Χόλιγουντ βρίσκεται σε αναβρασμό, αρχής γενομένης από την απεργία του σωματείου των σεναριογράφων WGA, την οποία ακολούθησε η απεργία του σωματείου των ηθοποιών SAG-AFTRA. Και ενώ δικαιώς αμφότεροι διεκδικούν καλύτερες εργασιακές συνθήκες και αμοιβές, καθώς και προστασία της δουλειάς τους από την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης, την ίδια στιγμή ακουμπώντας κάτω τα μολύβια και τα σενάριά τους έχουν προκαλέσει ένα «ντόμινο» εξελίξεων στις κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, μια και πρακτικά όλο αυτό σημαίνει όχι μόνο ότι οι ίδιοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε νέες παραγωγές και να εμφανιστούν στο κόκκινο χαλί προμοτάροντας τις δουλειές τους, μα και παύση εργασιών για πολλούς ακόμα εργαζομένους.

Πριν από λίγο καιρό, λοιπόν, μια ομάδα σεναριογράφων και σκηνοθετών συγκρότησε τον συνασπισμό αλληλεγγύης Union Solidarity Coalition ή, εν συντομία, TUSC. Ο σκοπός του είναι διπλός: από τη μία, να προσφέρει άμεση οικονομική υποστήριξη σε όσους εργαζομένους έχουν πληγεί οικονομικά από την απεργία ή/και έχουν χάσει την υγειονομική τους ασφάλιση και, σε δεύτερο χρόνο, με αυτή την αφετηρία να δημιουργηθεί ένα δίκτυο ανάμεσα στα επί μέρους σωματεία της βιομηχανίας, αλλά ακόμα και τους εργαζόμενους που δεν ανήκουν σε κάποιο από αυτά.

Για να πετύχει το πρώτο, ο TUSC δεν έμεινε μόνο στην προφανή λύση της απλής δωρεάς, αλλά έστησε μια σειρά από δημοπρασίες που «τσαλακώνουν» μερικούς από τους πιο γνωστούς σταρ του Χόλιγουντ. Τα πρωτοκλασάτα ονόματα της μικρής και της μεγάλης οθόνης όχι μόνο κατεβαίνουν στους δρόμους, ρίχνοντας έτσι ακόμα περισσότερο φως στην πολύ σημαντική κινητοποίηση που αυτή τη στιγμή συμβαίνει, αλλά και διατίθενται να συνεισφέρουν συναντώντας τους φαν τους, σε μια σειρά από ευφάνταστα και «κονσεπτικά» ραντεβού.

Οσοι λοιπόν βρίσκονται στις ΗΠΑ, έχουν κάποια χρήματα και διατίθενται να τα προσφέρουν στους εργαζόμενους του Χόλιγουντ που έχουν μείνει χωρίς δουλειά και ασφάλιση, μπορούν, λόγου χάρη, να δειπνήσουν μαζί με τον Μπομπ Οντενκερκ και τον Ντέιβιντ Κρος, τον συμπρωταγωνιστή του «Σολ Γκούντμαν» στην κωμική σειρά «Mr. Big», έναντι 10.200 δολαρίων (το ποσό, όπως και όσα ακολουθούν, αναγράφεται όπως έχει διαμορφωθεί με τα ως τώρα «χτυπήματα» και δεν είναι το τελικό).

Για όποιον έχει 7.300 δολάρια και είναι φαν της σειράς animation «Bob’s Burgers», το καστ μπορεί να γράψει και να τραγουδήσει ένα κομμάτι αποκλειστικά για αυτόν. Οσοι πάλι θέλουν να ανανεώσουν τη διακόσμηση σε κάποιο δωμάτιο του σπιτιού τους, η δημιουργός και πρωταγωνίστρια της σειράς «Girls», Λένα Ντάνχαμ, προσφέρεται να κάνει ένα γκράφιτι στον τοίχο τους. Οπως διαβάζουμε στο σχετικό «προϊόν» στο Ebay, η Ντάνχαμ έχει εμπειρία στα παιδικά γκράφιτι, άρα όποιος το αγοράσει, θα πρέπει να αναμένει κάποιο ενήλικο μεν, πολύχρωμο έργο δε.

Οσοι δεν έχουν πολύ χρόνο, αλλά έχουν 2.025 δολάρια, μπορούν να κάνουν 20 ερωτήσεις σε ένα 20λεπτο Zoom με τη Μάγκι Τζίλενχαλ. Αυτοί που θέλουν να εντρυφήσουν στη σχέση μεταξύ σκηνοθέτη – ηθοποιού, μπορούν να το κάνουν πάλι μέσω Zoom, στο οποίο θα τους τα εξηγήσουν όλα η Νικόλ Κίντμαν και η Λούλου Γουάνγκ, σκηνοθέτρια του διακεκριμένου «The Farewell», που ήταν υποψήφιο και για Χρυσή Σφαίρα (1.275 δολάρια). Και αυτοί που χρωστάνε ένα δώρο στον σκύλο τους και μένουν στο Λος Αντζελες, μπορούν να του αγοράσουν μία βόλτα με τον ηθοποιό Ανταμ Σκοτ (3.050 δολάρια).

Πέρα από συναντήσεις, ο TUSC έχει μαζέψει και μια σειρά από αντικείμενα που οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διεκδικήσουν, ακόμα και αν βρίσκονται πολύ μακριά από το Χόλιγουντ. Ανάμεσα σε αυτά, μια μπλε ποδιά υπογεγραμμένη από το καστ του «The Bear» με σημείωση πως… «το άγχος του να δουλεύεις σε γεμάτο σαντουιτσάδικο του Σικάγο δεν περιλαμβάνεται» (2.225 δολάρια), ένα υπογεγραμμένο σενάριο του «Atlanta» από τον Ντόναλντ Γκλόβερ μαζί με τον δίσκο του ως Childish Gambino από το 2016 «Awaken, My Love!» (3.650 δολάρια), αλλά και ένα καπέλο φορεμένο από τον Τομ Γουέιτς (6.920 ευρώ).

Με όλα τα παραπάνω, ήταν θέμα χρόνου το ίντερνετ να πάρει την ιδέα… και να την απογειώσει. Ψάχνοντας, λοιπόν, κανείς στο Χ θα βρει αντίστοιχες «δημοπρασίες», που μπορεί να μην τρέχουν στα αλήθεια, αλλα είναι απολαυστικές. Θα δίνατε 10.000 δολάρια για να κάτσει απέναντί σας η Τόνι Κολέτ και να σας ουρλιάξει; Ή 560 δολάρια για να πιείτε κοκτέιλ με τη Μαριόν Κοτιγιάρ και να συζητήσετε θεωρίες συνωμοσίας για την 9η Σεπτεμβρίου; Και μία ακόμα σημαντικότερη ερώτηση: Πώς θα σας φαινόταν να δώσετε 10.000 δολάρια για να γυαλίσετε ένα έπιπλο παρέα με τον Ντέιβιντ Λιντς;

If they had this one it would’ve gotten me to empty my savings account https://t.co/FZWYfZfNeW pic.twitter.com/1leFNMg59m

— Tom Zohar (@TomZohar) September 13, 2023