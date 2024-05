Γιατί το Χόλιγουντ δεν κάνει πια σεξ

Φιλμ όπως τα «Poor Things», «Saltburn» and «All of Us Strangers» έκαναν κρότο στο παγκόσμιο κινηματογραφικό στερέωμα μεταξύ άλλων επειδή αναβίωσαν ένα περιεχόμενο φαινομενικά αδιάφορο στο κοινό της γενιάς Ζ: το σεξ.

Κι όμως, μια νέα έκθεση αποκαλύπτει πως στην πραγματικότητα το Χόλιγουντ… δεν κάνει σεξ, αφού οι σκηνές σεξουαλικού περιεχομένου στις ταινίες έχουν συρρικνωθεί κατά σχεδόν 40% σε σχέση με τον κινηματογράφο των αρχών της χιλιετίας.

Η έκθεση που διενεργήθηκε για λογαριασμό του Economist από τον αναλυτή δεδομένων Stephen Follows συγκεντρώνει στοιχεία από το 2000, από τις 250 ταινίες με τις υψηλότερες εισπράξεις ετησίως και διαπιστώνει πως οι ταινίες που κυκλοφόρησαν το 2023 προέβαλλαν ερωτικό περιεχόμενο οριακά άνω του 60% σε σχέση με τις 250 κορυφαίες ταινίες του 2000.

Συγκεκριμένα, ανά είδος, η μεγαλύτερη πτώση καταγράφεται στις ταινίες δράσης (μείωση περίπου 70% που αφορά την περίοδο 2000-2023) και μικρότερη στις ρομαντικές (λίγο κάτω του 20%).

Παράλληλα, το ποσοστό των blockbuster χωρίς σεξουαλικό περιεχόμενο εκτοξεύτηκε από 18% το 2000 στο 46% το 2023.

Στην έκθεση διαπιστώνεται ακόμη πως η προβολή άλλων «ακατάλληλων» στοιχείων δεν μειώνεται με τον ίδιο ρυθμό: Η βία και το υβρεολόγιο στις ταινίες παραμένουν σήμερα σε σχεδόν ίδια επίπεδα με αυτά του 2000.

Κόντρα στο αξίωμα πως το σεξ φέρνει επιτυχία και κόσμο στους κινηματογράφους, ο Φόλοους υποστηρίζει πως ένας από τους λόγους πίσω από την κομβική αυτή αλλαγή στη μεγάλη οθόνη, ίσως είναι η αλλαγή στο γούστο του κοινού που «προτιμά περιεχόμενο που είτε αποφεύγει εντελώς τα σεξουαλικά θέματα είτε τα χειρίζεται με μεγαλύτερη λεπτότητα».

Οπως σημειώνει, αυτό έγκειται στην ανησυχία πως οι ερωτικές σκηνές ενδέχεται να επηρεάσουν την παγκόσμια απήχηση μιας ταινίας, «με αποτέλεσμα πιο περιοριστικές ηλικιακές αξιολογήσεις ή λογοκρισία, μειώνοντας έτσι τη δυνητική επιτυχία της».

Σκηνή από την ταινία «Μάτια Ερμητικά Κλειστά» του Κιούμπρικ.

Αφετέρου, προσθέτει ο Φόλοους, έχει αυξηθεί ο αριθμός και η επιρροή των «συντονιστών οικειότητας» (intimacy coordinators), των ανθρώπων που καλούνται να χειριστούν με διακριτικότητα τις ερωτικές σκηνές κάνοντας τους ηθοποιούς να νιώσουν όσο πιο οικεία γίνεται σε μια ακραία αμήχανη συνθήκη. Η αύξηση αυτή απηχεί τη δυσφορία των ηθοποιών για τον όγκο των ερωτικών σκηνών που τους ζητούνταν στο παρελθόν. Προηγούμενη ανάλυση του Φόλοους κατέδειξε πως η χρήση συντονιστών οικειότητας έχει οκταπλασιαστεί από το 2020.

Πηγή: Guardian