Ο νέος «Αρχοντας των Δαχτυλιδιών» υπάρχει… στο YouTube από το 2009

Πίσω στο 2009, ο Κρις Μπουσάρντ είχε μόλις αποφοιτήσει από τη σχολή κινηματογράφου στην οποία σπούδαζε και είχε την έμπνευση να ανεβάσει στο YouTube τη διάρκειας 39 λεπτών ταινία του με τίτλο «Το κυνήγι του Γκόλουμ», μια «fan made» απόπειρα μεταφοράς μιας ιστορίας βγαλμένης από το σύμπαν του «Αρχοντα των Δαχτυλιδιών».

Τότε, το YouTube βρισκόταν ακόμη στα πρώτα του βήματα. Οπως λέει ο ίδιος ο Μπουσάρντ, αν περιηγούσουν στην πλατφόρμα θα έπεφτες συνέχεια πάνω σε «πεντάλεπτα βίντεο με γάτες».

Υπό αυτές τις ιντερνετικές συνθήκες, το φιλμ του Μπουσάρντ, μέσα σε 24 ώρες, είχε αποσπάσει περισσότερο από 1 εκατ. προβολές, ενώ μέχρι σήμερα, την ταινία την έχουν παρακολουθήσει περισσότεροι από 13 εκατ. θεατές.

15 χρόνια μετά, όπως αναφέρει ρεπορτάζ των New York Times, ο Μπουσάρντ έλαβε ένα μάλλον απροσδόκητο μήνυμα από έναν παλιό φίλο. Η Warner Bros είχε μόλις ανακοινώσει ότι ετοιμάζεται να επεκτείνει τη σειρά ταινιών του «Αρχοντα των Δαχτυλιδιών» με μια ακόμη ταινία. Ο τίτλος της; «Το Κυνήγι του Γκόλουμ»!

Δεν χρειάστηκε να περάσουν πολλές ώρες ώστε η ομίτιτλη ταινία που είχε γυρίσει ο Μπουσάρντ το 2009 να αρχίσει ξανά να κοινοποιείται μαζικά μεταξύ «οπαδών» των θρυλικών έργων του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν. Την επόμενη μέρα, όμως, ο δημιουργός της, προ εκπλήξεως, ανακάλυψε ότι η δουλειά του είχε εξαφανιστεί από την πλατφόρμα. Συγκεκριμένα, οι θεατές που πατούσαν πάνω στον σύνδεσμο της ταινίας έβλεπαν το εξής μήνυμα: «Το βίντεο αυτό περιέχει υλικό της Warner Bros και έχει μπλοκαριστεί για λόγους πνευματικών δικαιωμάτων».

Οπως αναφέρει το άρθρο των New York Times, ο Μπουσάρντ έκανε αίτημα στο YouTube να επαναφέρει την ταινία του υποστηρίζοντας πως η δημιουργία της δεν είχε εμπορικό σκοπό. Αλλωστε, ο σκηνοθέτης είχε συμφωνήσει με το Ιδρυμα Τόλκιν ότι το φιλμ του θα απευθυνόταν στους θαυμαστές των έργων του και ότι θα είναι ελεύθερα διαθέσιμο, χωρίς οικονομικές απαιτήσεις ή περιορισμούς.

Το YouTube, όμως, σε πρώτο χρόνο απέρριψε το αίτημα επαναφοράς της ταινίας. Κάπως έτσι, ξεκίνησε μια διαδικτυακή «σταυροφορία» από τους «φανατικούς» του «Αρχοντα των Δαχτυλιδιών» στην οποία χαρακτήριζαν απαράδεκτο το μπλοκάρισμα της ταινίας του Μπουσάρντ. Δεν πέρασε πολύς καιρός μέχρι που ο Μπουσάρντ ενημερώθηκε μέσω ενός μέιλ ότι η ταινία είχε αποκατασταθεί.

THE LORD OF THE RINGS: THE HUNT FOR GOLLUM has just been announced but some fans already made a fan film with that exact same title back in 2009, if you’re wondering if Warner Bros. is bereft of ideas. pic.twitter.com/ypw59BUiLJ

— Dan Marcus (@Danimalish) May 9, 2024