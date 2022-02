Μπίλι Άιλις: Διέκοψε συναυλία για να βοηθήσει θαυμάστρια που δεν αισθανόταν καλά

Φωτ. ASSOCIATED PRESS/Matt Dunham

Η Μπίλι Άιλις έδειξε για ακόμα μια φορά πόσο πολύ ενδιαφέρεται για τους θαυμαστές της. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια – τραγουδοποιός σταμάτησε το προηγούμενο Σάββατο συναυλία της στην Ατλάντα των ΗΠΑ για να βοηθήσει μια θαυμάστρια που βρισκόταν ανάμεσα στο κοινό και δεν αισθανόταν καλά.

Σε βίντεο που κατέγραψαν και δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άνθρωποι που ήταν παρόντες στη συναυλία, η Άιλις κοιτάζει επίμονα προς το κοινό και στη συνέχεια λέει: «χρειάζεσαι εισπνευστήρα;». Την επόμενη στιγμή ρωτάει στο μικρόφωνο τους διοργανωτές «έχουμε εισπνευστήρα, μπορούμε να φέρουμε έναν;».

«Εντάξει, έχουμε», λέει η τραγουδίστρια δείχνοντας τη θαυμάστρια. «Δώστε της λίγο χώρο, μην συνωστίζεστε». «Περιμένω πρώτα να είναι εντάξει το κοινό, μέχρι να συνεχίσω να τραγουδάω», ακούγεται η Άιλις σε άλλο σύντομο βίντεο, στην αρένα State Farm στην Ατλάντα.

Σε άλλο βίντεο και καθώς οι θαυμαστές ζητωκραυγάζουν, η τραγουδίστρια στέλνει ένα φιλί στη θαυμάστρια που δεν αισθανόταν καλά και ρωτάει: «Χρειάζεσαι να βγεις ή είσαι εντάξει; Είσαι σίγουρη;» πριν της φωνάξει «σ’αγαπώ».

Αυτό το χρονικό διάστημα, η Άιλις βρίσκεται σε παγκόσμια περιοδεία, την «Happier Than Ever, The World Tour» που ξεκίνησε στις 3 Φεβρουαρίου στη Νέα Ορλεάνη.

Με πληροφορίες από το Billboard

