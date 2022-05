Lady Gaga: Το νέο τραγούδι για την ταινία «Top Gun: Maverick» (βίντεο)

Η Lady Gaga κυκλοφόρησε το νέο της τραγούδι με τίτλο «Hold My Hand», το οποίο περιλαμβάνεται στο σάουντρακ της επερχόμενης ταινίας του Τομ Κρουζ, «Top Gun: Maverick».

Το σίνγκλ είναι μια παραγωγή της Gaga και του Αμερικανού μουσικού BloodPop με τη βοήθεια του Μπέντζαμιν Ράις.

Η βραβευμένη τραγουδίστρια/τραγουδοποιός αλλά και ηθοποιός αποκάλυψε μερικές λεπτομέρειες σχετικά με τη δημιουργία του τραγουδιού μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, γράφωντας «Εργάζομαι για το τραγούδι εδώ και μερικά χρόνια». Το «Top Gun: Maverick» αποτελεί σίκουελ της δημοφιλούς ταινίας δράσης του Κρουζ από το 1986, «Top Gun». Η πρεμιέρα του φιλμ στο εξωτερικό είναι στις 27 Μαΐου .

Μάλιστα, ο Τομ Κρουζ παρακολούθησε την περασμένη Κυριακή το σόου της τραγουδίστριας με τίτλο Lady Gaga Jazz & Piano, στο Λας Βέγκας.

Τον Απρίλιο, η Gaga ερμήνευσε κατά τη διάρκεια των Grammys 2022 τα τραγούδια «Love for Sale» και «Do I Love You από το άλμπουμ που ηχογράφησε μαζί με τον Τόνι Μπένετ. Το 2019 κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Τραγουδιού για το «Shallow» που ακούγεται στην ταινία «A Star Is Born» και προτάθηκε για Όσκαρ το 2016 για το τραγούδι «Til It Happens to You».

Με πληροφορίες από το Pitchfork