Η Λάνα Ντελ Ρέι τραγουδάει Father John Misty

Πρόσφατα, ο μάνατζερ της Λάνα Ντελ Ρέι, Μπεν Μόουσον, άφησε εμμέσως πλην σαφώς να εννοηθεί πως σύντομα θα ακούσουμε νέα δισκογραφική δουλειά από την τραγουδίστρια.

Μέχρι να γίνει αυτό όμως, η Ντελ Ρέι ερμηνεύει για την ώρα ένα κομμάτι του Father John Misty.

Για την ακρίβεια, ο μουσικός κυκλοφορεί τώρα ένα deluxe box set του φετινού του άλμπουμ «Chloë and the Next 20th Century».

Σε αυτή την ειδική έκδοση του δίσκου, περιλαμβάνεται και ένα 7ιντσο βινύλιο με το τραγούδι «Buddy’s Rendezvous» σε εκτέλεση της Λάνα Ντελ Ρέι.

Παράλληλα με την νέα αυτή εκδοχή του κομματιού, ο Father John Misty κυκλοφόρησε και ένα βίντεο κλιπ για το πρωτότυπο τραγούδι.

Το βίντεο συνοδεύει και ένα σημείωμα του μουσικού στο οποίο διαβάζουμε, μεταξύ άλλων: «Το “Buddy’s Rendevouz” είναι ένας κόσμος από μόνο του. Είναι ένα μέρος έξω από τον χρόνο. Το όνειρό μου για το βίντεο ήταν αυτό να παραδοθεί στην δύναμη του τραγουδιού».

Μπορείτε να ακούσετε και τις δύο εκδοχές του «Buddy’s Rendevouz» παρακάτω:

