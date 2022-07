Η Μπιγιονσέ γράφει ιστορία στον χώρο της μουσικής – Η επιτυχία του «Break My Soul»

Με το σινγκλ «Break My Soul» που κυκλοφόρησε πρόσφατα, η βραβευμένη με Γκράμι Μπιγιονσέ έγινε η πρώτη γυναίκα – και η τρίτη ερμηνεύτρια όλων των εποχών – που κατέλαβε τουλάχιστον υψηλές θέσεις στις top 10 λίστες ως σόλο καλλιτέχνης και αντίστοιχα στις λίστες με τα καλύτερα τραγούδια ως μέλος συγκροτήματος, στο τσαρτ Billboard Hot 100.

Σύμφωνα με το Billboard, οι άλλοι μουσικοί που έχουν καταφέρει να γνωρίσουν τόσο μεγάλη επιτυχία είναι οι Πολ Μακάρτνεϊ και Μάικλ Τζάκσον. Το «Break My Soul» έφτασε στην έβδομη θέση στο τσαρτ με τα 100 καλύτερα τραγούδια του Billboard.

Η Μπιγιονσέ έχει 10 επιτυχίες που συμπεριλήφθηκαν στις λίστες με τα 10 καλύτερα τραγούδια – συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων τραγουδιών στην πρώτη θέση – ως μέλος του συγκροτήματος Destiny’s Child μεταξύ του 1998 και 2005. Επιπλέον, έχει 20 τραγούδια στις λίστες με τα 10 καλύτερα – συμπεριλαμβανομένων επτά τραγουδιών στην κορυφή – ως σόλο καλλιτέχνις.

Το «Break My Soul» είναι το πρώτο σίνγκλ από το πολυαναμενόμενο έβδομο – κατά σειρά – άλμπουμ της «Renaissance» που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 29 Ιουλίου.

Για να τιμήσει το πρόσφατο επίτευγμα της Μπιγιονσέ, το Billboard συγκέντρωσε και τα 20 τραγούδια που βρέθηκαν στο top 10 ως σόλο καλλιτέχνιδα. Αυτά είναι τα: «Crazy in Love» με τον Jay-Z (2003), «Baby Boy» με τον Σον Πολ (2003), «Check On It» με τον Slim Thug (2006), «Irreplaceable» (2006), «Single Ladies (Put a Ring On It)» (2008), «Perfect» με τον Εντ Σίραν (2017) και «Savage» με την Megan Thee Stallion (2020).

Άλλες μεγάλες επιτυχίες της στα τσαρτ είναι τα τραγούδια: «03 Bonnie & Clyde» με τον Jay-Z (2002), «Me, Myself & I» (2004), «Naughty Girl» (2004), «Déjà Vu» με τον Jay-Z (2006), «Beautiful Liar» με τη Σακίρα (2007), «If I Were a Boy» (2008), «Halo» (2009), «Sweet Dreams» (2009), «Telephone» με τη Lady Gaga (2010), «Drunk in Love» με τον Jay-Z (2014), «Formation» (2016), «Mi Gente» με τους J Balvin και Willy Williams (2017) και «Break My Soul» (2022).

Με πληροφορίες από το Billboard, τους Los Angeles Times