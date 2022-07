Έμινεμ: Κυκλοφορεί νέο άλμπουμ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του

Ο Έμινεμ ανακοίνωσε ένα νέο άλμπουμ που θα περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Ο δίσκος θα ονομαστεί «Curtain Call 2» και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 5 Αυγούστου.

Μετά το «Curtain Call: The Hits» από το 2005, στο δεύτερο μέρος θα υπάρχουν τραγούδια όπως η πρόσφατη συνεργασία του Έμινεμ με τον Snoop Dogg στο «From the D2 the LBC». Επιπλέον, στο «Curtain Call 2» περιλαμβάνεται και ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι του οποίου ο τίτλος δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα.

Πέρα από νέα μουσική, την λίστα της συλλογής συμπληρώνουν επιτυχίες από τα άλμπουμ «Relapse» (2009), «Recovery» (2010), «The Marsall Mathers LP 2» (2013), «Revival» (2017), «Kamikaze» (2018) και «Music to Be Murdered By» (2020).

Ο διάσημος ράπερ, τραγουδοποιός και παραγωγός δημοσίευσε το εξώφυλλο του επερχόμενου άλμπουμ στο προφίλ του στο Instagram, με την λεζάντα: «Το “Curtain Calls” έρχεται στης 5 Αυγούστου. Πατήστε το λινκ για όλες τις λεπτομέρειες».



Στις αρχές του 2022, ο Έμινεμ βρέθηκε ανάμεσα στους υποψήφιους καλλιτέχνες που προτάθηκαν για ένταξη στο Rock & Roll Hall of Fame μαζί με τους Ντόλι Πάρτον, Eurythmics, Duran Duran κ.α. Αλλά εκτός από αυτό, γιόρτασε την 20η επέτειο από την κυκλοφορία του πολύ επιτυχημένου άλμπουμ «The Eminem Show» και εμφανίστηκε στο πλευρό του Πιτ Ντέιβιντσον για ένα σκετς στο τελευταίο επεισοδίο της σατιρικής εκπομπής Saturday Night Live.

Τέλος, συνεργάστηκε με τον CeeLo Green για το τραγούδι «The King and I» σε παραγωγή του Dr. Dre, για το σάουντρακ της ταινίας του Μπαζ Λούρμαν, «Elvis».

Με πληροφορίες από το Pitchfork