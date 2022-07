Το «Master of Puppets» των Metallica για πρώτη φορά στο Billboard 100 μετά το «Stranger Things»

Στην θέση 40 του Billboard 100 σκαρφάλωσε το «Master of Puppets», 36 χρόνια μετά την κυκλοφορία του. Φωτ.: Chris Pizzello/Invision/AP

Πέρα από τηλεοπτική, η επιτυχία του «Stranger Things» με τον φετινό, τέταρτο κύκλο του, έχει αποδειχθεί και μουσική.

Αφού, λοιπόν, είδαμε την Κέιτ Μπους να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο μετά την πρωτοφανή εκ νέου επιτυχία του «Running Up That Hill» από το 1985 που ακούστηκε στην σειρά, τώρα ένα άλλο κομμάτι που ακούστηκε σε αυτήν έχει αρχίσει να διαγράφει ανοδική πορεία.

Ο λόγος, φυσικά, για το «Master of Puppets» που αν και οι Metallica κυκλοφόρησαν το 1986 στον ομώνυμο δίσκο τους, ένα πέρασμα του κομματιού από την επιτυχημένη σειρά του Netflix αρκούσε για να το ξαναφέρει στην επικαιρότητα.

Μάλιστα, το «Master of Puppets» των Metallica τώρα πλασάρεται για πρώτη φορά στο Billboard 100, 36 χρόνια μετά την κυκλοφορία του και συγκεκριμένα, στην θέση 40.

Μην ξεχνάμε πως, την ίδια στιγμή, στα iTunes βρίσκουμε στην πρώτη θέση την Κέιτ Μπους με το «Running Up That Hill» και στην δεύτερη θέση τους Metallica με το «Master of Puppets», κάτι που μας κάνει να αναρωτιόμαστε αν ζούμε την εποχή των «δεύτερων ζωών» στην μουσική.

Το κομμάτι των Metallica ακούγεται σε μία σκηνή με τον Έντι Μάνσον -μάλιστα, για τις ανάγκες της σειράς, τα κιθαριστικά μέρη του «Master of Puppets» ανέλαβε να παίξει ο Τάι Τρουίλο, δηλαδή ο γιος του Ρόμπερτ Τρουίλο και μπασίστα των Metallica.

