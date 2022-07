Οι Pulp επανενώνονται κι έχουμε έναν λόγο να μετράμε αντίστροφα για το 2023

Αρκούσε ένα βίντεο 15 δευτερολέπτων για να εικάσουν και να ελπίσουν οι φαν των Pulp πως έρχεται κάποιο reunion της αγαπημένης μπάντας της brit pop. Άλλωστε, στο βίντεο που ανέβασε ο Τζάρβις Κόκερ στο Instagram ακούγεται κοινό συναυλίας, όσο στην οθόνη βλέπουμε να περνάει η φράση «What exactly do you do for an encore?» («Τι ακριβώς παίζεις για encore;»), που αποτελεί στίχο από το ομώνυμο κομμάτι του «This Is Hardcore», τον δίσκο των Pulp που του χρόνου κλείνει τα 25.

Οι ελπίδες, λοιπόν, για μια επανένωση των Pulp, μία περίπου δεκαετία μετά την τελευταία φορά, θα γίνουν πραγματικότητα, όπως μαθαίνουμε από τον ίδιο τον Τζάρβις Κόκερ και μας κάνουν να έχουμε έναν επιπλέον λόγο να αναμένουμε να έρθει το 2023.

Συγκεκριμένα, ο frontman των Pulp, σε Q&A του Guardian, με αφορμή το νέο αυτοβιογραφικό βιβλίο του «Good Pop, Bad Pop», επιβεβαίωσε πως οι Pulp θα επανενωθούν την ερχόμενη χρονιά, λέγοντας πως «Του χρόνου οι Pulp θα δώσουν κάποιες συναυλίες!».

Μπορεί ο Κόκερ να μην έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το reunion της μπάντας του, πάντως, άλλο ένα μέλος των Pulp και συγκεκριμένα ο ντράμερ Νικ Μπανκς επιβεβαίωσε με την σειρά του την είδηση με ένα tweet στο οποίο διαβάζουμε:

«Γεια σας, όπως ήταν αναμενόμενο, όλοι έχουν τρελαθεί εδώ. Οι λεπτομέρειες των live θα ανακοινωθούν όταν είναι η ώρα. Μείνετε ψύχραιμοι, αγκαλιάστε τους δίσκους σας των Pulp και ονειρευτείτε να τρελαίνεστε κάπου μέσα στο 2023».

