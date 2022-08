Η επιστροφή των Arctic Monkeys: Ακούστε το πρώτο τραγούδι από το νέο άλμπουμ

Οι Arctic Monkeys, η ροκ μπάντα από το Σέφιλντ της Αγγλίας, επέστρεψαν με το πρώτο τραγούδι που περιλαμβάνεται στο επερχόμενο έβδομο άλμπουμ τους με τίτλο «The Car». Το σινγκλ, με το τζαζ ύφος του, ονομάζεται «There’d Better Be A Mirrorball» και μαζί με αυτό είναι διαθέσιμο και το επίσημο βίντεοκλιπ.

Ο νέος δίσκος ακολουθεί εκείνον από το 2018 με τίτλο «Tranquility Base Hotel & Casino» που γράφτηκε από τον Τέρνερ, σε παραγωγή Τζέιμς Φορντ. Το 2020, οι Arctic Monkeys κυκλοφόρησαν ένα live album της συναυλίας τους από το 2018 στο Royal Albert Hall του Λονδίνου, με τα έσοδα να πηγαίνουν στη φιλανθρωπική οργάνωση War Child UK η οποία στηρίζει παιδιά που αναρρώνουν από σωματικό και ψυχολογικό κόστος του πολέμου.

Το άλμπουμ «The Car» θα κυκλοφορήσει στις 21 Οκτωβρίου από την εταιρεία παραγωγής Domino. Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι και το Λος Άντζελες. Λίγο πριν ακούσουμε το «There’d Better Be A Mirrorball», το συγκρότημα ήδη παρουσίασε σε συναυλία στη Ζυρίχη το τραγούδι «I Ain’t Quite Where I Think I Am».

Με πληροφορίες από το Pitchfork