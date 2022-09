Χόλιγουντ: Η Αβρίλ Λαβίν απέκτησε αστέρι στη «Λεωφόρο της Δόξας»

Η «πριγκίπισσα» της ποπ-πανκ, Αβρίλ Λαβίν που γνώρισε μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του 2000 αρχικά με το άλμπουμ «Let Go» (2002) και στη συνέχεια με τα «Under My Skin» (2004) και «The Best Damn Thing» (2007), απέκτησε πρόσφατα το δικό της αστέρι στη «Λεωφόρο της Δόξας» του Χόλιγουντ.

Όμως πέραν του αστεριού, στην τελετή γιορτάστηκαν και τα 20 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου της δίσκου «Let Go». Αλλά αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η τραγουδίστρια επισκέφτεται τη διάσημη Λεωφόρο: όπως δήλωσε στον ιστότοπο Variety, η πρώτη φορά ήταν σε ηλικία 16 ετών όταν ταξίδεψε στο Λος Άντζελες.

Η Λαβίν ανέφερε την πρώτη της επίσκεψη σε αυτή τη νεαρή ηλικία και κατά τη διάρκεια της ομιλίας της τονίζοντας: «Θυμάμαι ότι έβλεπα αυτά τα θρυλικά ονόματα και ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα ήταν εδώ και το δικό μου.. Είναι τόσο τρελό!! Αυτή είναι ίσως μια από τις ωραιότερες μέρες της ζωής μου».

Η Αβρίλ Λαβίν με τον αρραβωνιαστικό της Mod Sun. Φωτ. Richard Shotwell/Invision/AP

Αφού ευχαρίστησε -μεταξύ άλλων- τον αρραβωνιαστικό της Mod Sun, τον παραγωγό Τζον Φέλντμαν και τον συνεργάτη της Machine Gun Kelly η Λαβίν έκλεισε την ομιλία της, λέγοντας: «Ελπίζω ότι ο επόμενος 16χρονος που θα επισκεφθεί το Χόλιγουντ από μία μικρή πόλη, γεμάτος ελπίδες και όνειρα, να δει αυτό το αστέρι και να σκεφτεί: “Το όνομά μου θα μπορούσε να βρίσκεται εκεί μια μέρα. Γιατί είναι εφικτό”», είπε. «Πόσο καταπληκτικά ήταν αυτά τα 20 χρόνια, ανυπομονώ για τα επόμενα 20! Πάμε!».

Με πληροφορίες από το Variety, το ΑΠΕ-ΜΠΕ