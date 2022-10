Δύο συναυλίες σε streaming για το Σαββατοκύριακο

Δισκογραφική «κίνηση» υπάρχει αυτή την Παρασκευή, μιας και έφτασε στα ακουστικά μας τόσο ο νέος δίσκος της Τέιλορ Σουίφτ «Midnights» -που μπορείτε να ακούσετε με 7 επιπλέον κομμάτια και στην «3 am» εκδοχή του- αλλά και ο έβδομος δίσκος των Arctic Monkeys, «The Car».

Οι δεύτεροι, αφού στράφηκαν στα 70s και το soft rock στον προηγούμενο δίσκο τους «Tranquility Base Hotel & Casino», επέμειναν σε αυτή την κατεύθυνση και στη νέα τους δουλειά. Με το «The Car», η μπάντα από το Σέφιλντ θα βγει και σε παγκόσμια περιοδεία μέσα στο 2023 (άραγε, θα τους φέρει στα μέρη μας;).

Oι Arctic Monkeys δεν είναι πια παιδιά

Πάντως, όσοι θέλετε να πάρετε μία live γεύση από Άλεξ Τέρνερ λίγο νωρίτερα, θα έχετε την ευκαιρία να το κάνετε από το σαλόνι του σπιτιού σας, μιας και οι Arctic Monkeys θα διαθέσουν για streaming ολόκληρη τη συναυλία που έδωσαν τον περασμένο μήνα στο Kings Theatre στο Μπρούκλιν. Πρόκειται για την εμφάνιση από την οποία προέρχεται και το βίντεο κλιπ του «I Ain’t Quite Where I Think I Am». Για να την παρακολουθήσετε, αρκεί να συντονιστείτε στην επίσημη σελίδα των Arctic Monkeys στο Youtube την Κυριακή 23/10 στις 22:00 ώρα Ελλάδος.

Δισκογραφική επιστροφή ζήσαμε φέτος, όμως, κι από τον πιο δαφνοστεφανωμένο ράπερ σήμερα που δεν είναι άλλος από τον Κέντρικ Λαμάρ. Κυκλοφόρησε φέτος το διπλό άλμπουμ «Mr Morale & the Big Steppers», πάντως, πριν 10 ακριβώς χρόνια κυκλοφορούσε αντίστοιχα τον δίσκο «Good Kid, M.A.A.D. City», που για πολλούς είναι η κορυφαία στιγμή της καριέρας του (οι υπόλοιποι, την αποδίδουν στο επόμενο αυτού «To Pimp A Butterfly»).

Είμαι στην Γη την εποχή του Κέντρικ και του ΛΕΞ

Για να γιορτάσει, λοιπόν, τα 10 κεράκια για το δεύτερο άλμπουμ του, ο Λαμάρ θα κάνει διαθέσιμη σε livestreaming τη συναυλία του από την Accor Arena στο Παρίσι, που αποτελεί και έναν από τους σταθμούς της τρέχουσας περιοδείας του.

Όσοι θέλετε να γιορτάσετε μαζί του, θα χρειαστεί να συντονιστείτε είτε στο Prime Video, είτε στο κανάλι Amazon Music στο Twitch, είτε στο app του Amazon Music το Σάββατο 22/10 στις 21:00 ώρα Ελλάδος.

Μουσικό Σαββατοκύριακο, λοιπόν, έστω και εξ αποστάσεως.