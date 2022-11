Όλα τα ρεκόρ ανήκουν στην Τέιλορ Σουίφτ

Και να ήθελε, η Τέιλορ Σουίφτ δύσκολα θα μπορούσε να καταγράψει κάθε ένα κατόρθωμα και ρεκόρ που έχει σπάσει κατά τη διάρκεια της ιλιγγιώδους πορεία της στη μουσική βιομηχανία.

Μια πορεία που συνεχίζεται ακάθεκτη, μιας και η Σούιφτ πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησε τον νέο και δέκατο δίσκο της «Midnights», που πέρα από το να αποδείξει πως παραμένει μία από τις συνεπέστερες ποπ μουσικούς των καιρών της, ήρθε για να σπάσει λίγα ακόμα ρεκόρ.

Η 32χρονη, λοιπόν, «έριξε» το Spotify, μιας και το «Midnights» έγινε το πιο στριμαρισμένο άλμπουμ μέσα σε ένα 24ωρο στην ιστορία της πλατφόρμας, ενώ, το «Midnights» πέτυχε τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του τα τελευταία 7 χρόνια -και η Σουίφτ έκανε για 11η φορά ντεμπούτο στο Billboard 200 στην πρώτη θέση, κάτι που την κάνει τη γυναίκα καλλιτέχνιδα με τα περισσότερα νο 1 μαζί με την Μπάρμπρα Στρέισαντ.

Τέιλορ Σουίφτ, ένα ποπ mastermind

Όλα τα ρεκόρ έρχεται να σπάσει και στο Billboard Hot 100, μιας και η Τέιλορ Σουίφτ γίνεται η πρώτη μουσικός που καταλαμβάνει και τις 10 θέσεις του Top 10 των τσαρτ, όλες με κομμάτια από τον νέο της δίσκο «Midnights».

Τη σκυτάλη του ρεκόρ ήρθε να πάρει η Αμερικανή ποπ σταρ από τον Ντρέικ, που είχε καταφέρει να καταλάβει 9 από τις 10 θέσεις του Top 10 τον Σεπτέμβριο του 2021.

Η Τέιλορ Σουίφτ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της, γράφοντας στο Twitter: «10 στα 10 στο Hot 100;;; Με τον 10ο δίσκο μου;;; Πανικός».

10 out of 10 of the Hot 100??? On my 10th album??? I AM IN SHAMBLES. https://t.co/q1n5Zc6pYA

— Taylor Swift (@taylorswift13) October 31, 2022