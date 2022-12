TikTok: Η Lizzo είναι η κορυφαία καλλιτέχνις της πλατφόρμας για το 2022

Η Lizzo στέφθηκε η βασίλισσα του TikTok για το 2022, καθώς εκατομμύρια χρήστες της δημοφιλούς εφαρμογής έμαθαν τη χορογραφία του τραγουδιού «About Damn Time» αλλά το ενδιαφέρον τους κέντρισαν και άλλα μουσικά της βίντεο.

Πιο συγκεκριμένα, το «About Damn Time» βρίσκεται στην τέταρτη θέση της λίστας με τα δημοφιλέστερα τραγούδια του TikTok για το 2022 στην Αμερική. Όσον αφορά τις δημοφιλέστερες – viral – τάσεις της χρονιάς που φεύγει, τα τραγούδια «Jiggle Jiggle» (Duke & Jones, Louis Theroux) και «It’s corn» (ρεμίξ του τραγουδιού των The Gregory Brothers που περιλαμβάνει αποσπάσματα από τη συνέντευξη του παραγωγού Tariq στην εκπομπή “Recess Therapy”).

Η Lizzo, η οποία έχει 26 εκατομμύρια ακόλουθους στο TikTok, κατέκτησε τον τίτλο του κορυφαίου μουσικού καλλιτέχνη στην πλατφόρμα με βάση το σύνολο των αναπαραγωγών όσον αφορά τα βίντεοκλιπ της.

Το δημοφιλέστερο τραγούδι στην Αμερική ήταν το «Sunroof» των Nicky Youre και Dazy με τους χρήστες του TikTok να δημιουργούν περί τα 8.9 εκατ. βίντεο που περιλαμβάνουν το συγκεκριμένο κομμάτι ως ηχητικό background. Το «Running Up That Hill (A Deal with God), τραγούδι της Κέιτ Μπους από το 1985 που γνώρισε νέα επιτυχία λόγω του ότι συμπεριλήφθηκε στην τέταρτη σεζόν της δημοφιλούς σειράς του Netflix «Stranger Things», ήρθε στη 10η θέση της λίστας.

Όσο για τις πρωτοεμφανιζόμενες δημιουργούς στο TikTok, οι Ντρου Μπάριμορ και Λουπίτα Νιόγκο ήταν ανάμεσα στις 10 καλύτερες TikTokers της αμερικανικής λίστας. Μάλιστα, τα κανάλια της καθεμίας αναπτύχθηκαν γρήγορα ως προς το περιεχόμενο. «Είναι μεγάλη τιμή που ανακοινώνουμε την παγκόσμια κοινότητά μας η οποία διαμόρφωσε τις τάσεις αυτής της χρονιάς, μοιράστηκε νέες ιδέες και μετέτρεψε το πάθος τους σε καριέρα και τρόπο ζωής μέσα στο 2022», δήλωσε η Βανέσσα Πάπας, διευθύνουσα σύμβουλος του TikTok.

Με πληροφορίες από το Variety