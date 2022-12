Η Μαράια Κάρεϊ εκθρόνισε την Τέιλορ Σουίφτ – Το «All I Want For Christhmas Is You» στην κορυφή των τσαρτ

Για ακόμα μια φορά, η Μαράια Κάρεϊ κατέκτησε την κορυφή της λίστας του Billboard με τα 100 καλύτερα τραγούδια. Το «All I Want For Christmas Is You» – και απόλυτος ύμνος των Χριστουγέννων – εκθρόνισε την Τέιλορ Σουίφτ και το τραγούδι «Anti-Hero» το οποίο βρισκόταν στην πρώτη θέση για έξι συνεχόμενες εβδομάδες.

Βέβαια, λόγω εορταστικής περιόδου, η υπόλοιπη τετράδα αποτελούνταν από τραγούδια όπως τα: «Rockin’ Around the Christmas Tree» της Μπρέντα Λι, «Jingle Bell Rock» από Μπόμπι Χελμς και «A Holly Jolly Christmas» από Μπερλ Άιβς. Στην πέμπτη θέση βρίσκεται το τραγούδι «Creepin» από τους Metro Boomin.

The Billboard #Hot100 top 10 (chart dated Dec. 17, 2022) — billboard charts (@billboardcharts) December 12, 2022



Το «All I Want For Christmas Is You» κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1994 και με την άνοδο των υπηρεσιών streaming ο κόσμος το ανακάλυψε ξανά και γρήγορα έγινε viral – σε αυτό έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι το γνώρισαν και οι νεότερες γενιές.

Σύμφωνα με το Billboard, το τραγούδι εμφανίστηκε στη λίστα με τα 10 καλύτερα τραγούδια τον Δεκέμβριο του 2017. Το 2018, εξασφάλισε μια θέση στην πεντάδα του τσαρτ και ένα χρόνο αργότερα έλαβε την πρώτη θέση. Το 2019 βρισκόταν στην κορυφή για τρεις εβδομάδες, το 2020 για δύο και το 2021 για τρεις.

Επιπλέον, το «All I Want For Christmas Is You» κατέχει το ρεκόρ του χριστουγεννιάτικου τραγουδιού που έχει βρεθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα στην πρώτη θέση των τσαρτ. Δεύτερο έρχεται το «The Chipmunk Song» που κυκλοφόρησε το 1958.

Με πληροφορίες από το Deadline, το Billboard