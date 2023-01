Νικ Κέιβ εναντίον ChatGPT: «Οι αλγόριθμοι δεν έχουν συναισθήματα, δεν μπορούν να γράψουν τραγούδια»

Ο Νικ Κέιβ έγραψε μια καυστική κριτική για ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που προσπάθησε να γράψει ένα τραγούδι, «στο ύφος του τραγουδιστή/τραγουδοποιού».

Ο frontman των Bad Seeds απάντησε σε μήνυμα που του έστειλε θαυμαστής και περιλάμβανε στίχους που γράφτηκαν από τη νέα AI εφαρμογή ChatGPT η οποία μπορεί να μιμηθεί το στιλ άλλων ανθρώπων.

Ο Αυστραλός μουσικός ευχαρίστησε τον Μαρκ αλλά είπε: «με όλη την αγάπη και τον σεβασμό στον κόσμο, το τραγούδι είναι μια ανοησία, μια αποκρουστική κοροϊδία του τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος και…δεν μου αρέσει».

«Το ChatGPT είναι, σε αυτή την περίπτωση, μια αναπαραγωγή – παρωδία», γράφει – μεταξύ άλλων – ο Κέιβ. «Το ChatGPT ίσως να μπορεί να γράψει μια ομιλία, μια εργασία, μια αναγγελία θανάτου αλλά δεν μπορεί να δημιουργήσει ένα αυθεντικό τραγούδι. Τα τραγούδια προκύπτουν από τα βάσανα, βασίζονται στην περίπλοκη, εσωτερική μάχη της δημιουργία και – από όσο ξέρω – οι αλγόριθμοι δεν έχουν συναισθήματα».

Το τραγούδι περιλαμβάνει τους στίχους:

In the depths of the night, I hear a call (στα βάθη της νύχτας, ακούω ένα κάλεσμα)

A voice that echoes, through the hall (μια φωνή που αντηχεί, μέσα από την αίθουσα)

It’s a siren’s song, that pulls me in (είναι ένα τραγούδι σειρήνας που με προσελκύει)

Takes me to a place, where I can’t begin (με πηγαίνει σε ένα μέρος, όπου δεν μπορώ να ξεκινήσω)

I am the sinner, I am the saint (είμαι ο αμαρτωλός, είμαι ο άγιος)

I am the darkness, I am the light (είμαι το σκοτάδι, είμαι το φως)

I am the hunter, I am the prey (είμαι ο κυνηγός, είμαι το θήραμα)

I am the devil, I am the savior (είμαι ο διάβολος, είμαι ο σωτήρας)

Όπως τονίζει ο Κέιβ στην ανάρτησή του, ένα από τα δυνατά σημεία του ChatGPT είναι η ευελιξία: το μποτ μπορεί να γράψει μια μεγάλη γκάμα από στιλ. Ωστόσο, το σύστημα έχει την τάση να επιβεβαιώνει λανθασμένες πληροφορίες ως γεγονότα.

Αν και ο Κέιβ πιστεύει ότι οι αλγόριθμοι δεν μπορούν να μιμηθούν ανθρώπους επειδή δεν μπορούν να αισθανθούν, η απουσία συναισθημάτων δεν το σταματά από το να χρησιμοποιηθεί σε άλλους κλάδους.

Με πληροφορίες από το BBC