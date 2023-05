Θα είναι το 2023 η χρονιά που θα ξαναζήσουμε το «Blur vs Oasis»;

Δεν ήσουν θιασώτης της britpop, αν στα μέσα της δεκαετίας του ‘90 δεν έπαιρνες θέση στο μεγάλο δίλημμα «Blur vs Oasis». Έστω και για πλάκα, έστω κι αν άκουγες και τους δύο ή προτιμούσες τη σοφιστικέ αλητεία των Pulp ή την αισθαντικότητα των Suede.

Από τη μία ήταν οι Λονδρέζοι Blur που με αρχηγό τους τον Ντέιμον Άλμπαρν προέτασσαν το κουλ, το πότε νευρώδες, πότε τεμπέλικο («Leisure» λεγόταν άλλωστε ο πρώτος τους δίσκος που κυκλοφόρησε το 1991), αλλά τελικά υπήρξαν η ηχητική σταθερά του είδους που ξεπήδησε πριν τρεις δεκαετίες από το Νησί. Κι από την άλλη, ήταν οι Oasis, η μπάντα δύο αδερφών τρελαμένων με τους Beatles, που ένα βράδυ ανακάλυψε ο Άλαν ΜακΓκι της Creation Records. Εσκεμμένα στριφνοί, με βαριά προφορά από το Μάντσεστερ κι έναν ήχο «γηπεδικό», έτοιμο να δονήσει μεγάλα στάδια.

Στο νησί του Ντέιμον Άλμπαρν – Αποκλειστική συνέντευξη στην «Κ»

Παρότι φαινομενικά δεν είχαν και πολλά να χωρίσουν, το 1994 ξεκίνησε ένας άτυπος «πόλεμος» για τις δύο μπάντες. Εντάξει, κυρίως με τη βοήθεια του Τύπου και των δισκογραφικών που ήθελαν να θρέψουν ένα νέο «Beatles vs Rolling Stones». Τον Απρίλιο οι Blur κυκλοφόρησαν τον τρίτο δίσκο τους «Parklife», τη δουλειά που τους χάρισε το πολυπόθητο «break through», με κομμάτια όπως το ομώνυμο και το «Girls & Boys» να μην δυσκολεύονται να πλασαριστούν στα τσαρτ. Τέσσερις μήνες μετά, ηρθε το ντεμπούτο των Oasis «Definitely Maybe», που εκτοξεύτηκε απευθείας στο νούμερο ένα των τσαρτ της Βρετανίας με άσσους στο μανίκι του κομμάτια όπως το «Cigarettes & Alcohol», «Rock ‘n’ Roll Star», «Live Forever».

The cover from the NME the week that Oasis released ‘Roll With It’ and Blur released ‘Country House’ as singles in the UK. #Oasis #Blur pic.twitter.com/jj9z7QpXon

