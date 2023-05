Το «μαγικό φίλτρο» της Τίνα Τέρνερ

Σε μια σκηνή της ροκ όπερας «Tommy» των Who βλέπουμε την Τίνα Τέρνερ να αυτοαποκαλείται «Acid Queen» και, φορώντας μια κόκκινη κάπα, να αποπλανά τον (τυφλό, ως Τόμι) Ρότζερ Ντάλτρι. Τον ρίχνει στο κρεβάτι, σε ένα πνιγηρό υπνοδωμάτιο και μετά η κάπα δίνει τη θέση της σε μία πανοπλία. Η πανοπλία ανοίγει, καλώντας μέσα της τον μαγεμένο Ντάλτρι, εκείνος μπαίνει, η πανοπλία κλείνει και το αίμα αρχίζει να κυλάει στις φλέβες του ανδροειδούς με το οποίο ο ήρωας έχει γίνει πλέον ένα, έχει υποκύψει στη γοητεία του.

Τίνα Τέρνερ: Εφυγε από τη ζωή η «βασίλισσα του ροκ εντ ρολ»

Πέρα από το να πάρει τα εύσημα ως μία από τις επινοητικότερες σκηνές «σεξ-χωρίς-σεξ» που έχουμε δει ποτέ στο σινεμά, η εν λόγω σεκάνς μπορεί να λειτουργήσει και σαν μια μεταφορά του τρόπου με τον οποίο η Τίνα Τέρνερ έριξε το μαγικό της φίλτρο στον ποπ και ροκ κόσμο και από σύζυγος – τραγουδίστρια της RnB έφτασε να κερδίζει τον τίτλο της «βασίλισσας του ροκ εν ρολ» και μιας από τις πέντε-δέκα φιγούρες της μουσικής του προηγούμενου αιώνα που άπαντες αναγνωρίζουν.

Γιατί, ποιος δεν αναγνωρίζει το βαθύ μέταλλο, αλλά και το ένρινο γρέζι της φωνής της, που την έκανε να διανύει την απόσταση RnB – ροκ περπατώντας. Αλλά και το φουσκωμένο μαλλί της, τις χαρακτηριστικές γκριμάτσες της όταν τραγουδούσε, που την έκαναν να μοιάζει με έναν θηλυκό Μικ Τζάγκερ, αλλά και τον νευρώδη τρόπο με τον οποίο χόρευε κάθε φορά που βρισκόταν στη σκηνή -κι ας δήλωνε «Private Dancer» στον ομώνυμο δίσκο της- πάντα με μίνι φούστα που αναδείκνυε τα πόδια της, που διεκδικούσαν σχεδόν τα ίδια επίπεδα φήμης με τη φωνή της.

Κι έπειτα, πόσοι αγάπησαν το «Proud Mary» γιατί το έμαθαν πρώτα από τους Αϊκ & Τίνα Τέρνερ, αντί των Creedence Clearwater Revival, ποιος δεν χόρεψε το «What’s Love Got To Do With It» προσπαθώντας να μιμηθεί τις κινήσεις της Τέρνερ και δεν τραγούδησε παβλόφια κάποια στιγμή το «The Best», θέλοντας να αναπτερώσει το ηθικό κάποιου αγαπημένου του.

Η Αννα Μέι Μπούλοκ μεταμορφώνεται σε Τίνα Τέρνερ

Η καριέρα της Τίνα Τέρνερ ξεκίνησε δίπλα στον Αϊκ Τέρνερ. Φωτ.: AP Photo

Η Τίνα Τέρνερ, που έφυγε από τη ζωή στα 83 της, ύστερα από προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια, δεν λεγόταν πάντα έτσι -το Τίνα της το έδωσε ο σύζυγός της, Αϊκ Τέρνερ, από τον κόμικ χαρακτήρα της Σίνα, της Βασίλισσας της Ζούγκλας.

Η τραγουδίστρια γεννήθηκε ως Αννα Μέι Μπούλοκ, το 1939, στο Μπράουνσβιλ, μια μικρή πόλη του Τενεσί. Ούσα ακόμη μαθήτρια, πήγαινε με την αδερφή της να δει στο Manhattan Club του Σέιντ Λούις τον Αϊκ Τέρνερ με τους Kings of Rhythm. Ωσπου ένα βράδυ ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε ένα κομμάτι του Μπι Μπι Κινγκ.

Δεν το γνώριζε, όμως εκείνη τη στιγμή γεννήθηκε η Τίνα Τέρνερ. Ο Αϊκ και η Τίνα Τέρνερ, για τα επόμενα αρκετά χρόνια θα ήταν ζευγάρι στη σκηνή και τη ζωή, αρχής γενομένης από την πρώτη τους επιτυχία το 1960, το κομμάτι «A Fool In Love». Δεν θα αργούσε η στιγμή που η Τέρνερ θα έκλεβε την παράσταση με τη φωνή και τη σκηνική παρουσία της και θα γινόταν ο λόγος για τη μεγάλη επιτυχία του ντουέτου. Μαζί, βεβαίως, με κομμάτια όπως τα «Idolize You», «It’s Gonna Work Out Fine», «Nutbush City Limits», αλλά φυσικά και με τη συνάντηση-κορυφής με τον Φιλ Σπέκτορ στο «River Deep, Mountain High».

Οσο, όμως, οι δυο τους έγραφαν χρυσές σελίδες για το RnB, η Τίνα Τέρνερ είχε να αντιμετωπίσει την απιστία και τον εθισμό του συζύγου της στην κοκαΐνη, όπως και την ενδοοικογενειακή βία, στη μορφή καυτού καφέ και παπουτσιών που προσγειώνονταν πάνω της όσο ήταν έγκυος. Κατάφερε, όχι μόνο να δώσει τέλος στην κοινή τους πορεία το 1976 (επισήμως πήραν διαζύγιο το 1978), αλλά μετά από λίγα χρόνια να μιλήσει ανοιχτά για την εμπειρία της, σε μια εποχή που αυτό όχι μόνο δεν συνηθιζόταν, αλλά μπορούσε να της κοστίσει ακόμα και την καριέρα της.

Το μόνο που κράτησε ήταν το επίθετο Τέρνερ και δύο αυτοκίνητα. Και, ύστερα από ένα μουδιασμένο σόλο ξεκίνημα στα 70s, η Τίνα Τέρνερ επέστρεψε δυναμικά τη δεκαετία του ‘80 για να χτίσει έκτοτε το μεγαλύτερο μέρος του μύθου της και να γίνει μια παγκόσμια σταρ ή, αλλιώς, μία από τις πιο επιτυχημένες μουσικούς όλων των εποχών.

Τα χρυσά 80s και η «στέψη»

Επί σκηνής, κάνοντας αυτό που ξέρει καλύτερα. Φωτ.: AP Photo/Gillian Allen

Σε αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο ένας άλλος μεγάλος, ο Ντέιβιντ Μπόουι, που το 1983 είπε στους ανθρώπους της Capitol Records ότι η Τίνα Τέρνερ είναι η αγαπημένη του τραγουδίστρια. Εναν χρόνο αργότερα, η εταιρεία κυκλοφόρησε τον τρίτο σόλο δίσκο της, το «Private Dancer», που έμελλε να γίνει ένας από τους πιο εμπορικούς, αλλά και χαρακτηριστικούς δίσκους της δεκαετίας. Και πώς να μην ήταν, άλλωστε, όταν περιείχε κομμάτια όπως η διασκευή στο «Let’s Stay Together» του Αλ Γκριν, αλλά φυσικά και το «What’s Love Got To Do With It». Το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε οι περισσότεροι όταν ακούμε το όνομα Τίνα Τέρνερ είναι την ίδια να χορεύει και να τραγουδά με δερμάτινη φούστα και τζιν μπουφάν στο βίντεο του κομματιού.

Η μουσικός μόλις είχε πετύχει ένα από τα δυνατότερα μουσικά comebacks της Οστορίας. Τα 80s της ανήκαν και τα σάρωνε γεμάτη ερωτισμό από τη σκηνή τραγουδώντας δίπλα σε ονόματα όπως ο Μικ Τζάγκερ, ο Ροντ Στιούαρτ και φυσικά ο Ντέιβιντ Μπόουι. Ακολούθησαν δίσκοι όπως το «Break Every Rule» (1986) και το «Foreign Affair» (1989), που περιείχε μια εξίσου τεράστια επιτυχία, το «The Best».

Οταν μπήκε η δεκαετία του ’90, ήταν ήδη η «βασίλισσα του ροκ εν ρολ». Για του λόγου το αληθές, μπήκε στο Rock ‘n’ Roll Hall of Fame το 1991 και συνέχισε να βγάζει μουσική μέχρι το 2000, οπότε και αποσύρθηκε δισκογραφικά, κάτοικος πλέον Ελβετίας, όπου και έμεινε μέχρι το τέλος της ζωής της. Στο μεταξύ, η ζωή της έγινε ταινία («What’s Love Got To Do With It»), ντοκιμαντέρ («Tina»), μιούζικαλ («Tina – The Tina Turner Musical») και η φιγούρα της κούκλα Barbie.

Θα θυμόμαστε την Τίνα Τέρνερ για πολλά. Για τη μουσική της, για τον τρόπο με τον οποίο καταλάμβανε τη σκηνή, ως ένα από τα πιο σέξι πλάσματα που πέρασαν από αυτήν, για το γεγονός ότι από «μαύρη τραγουδίστρια» έγινε παγκόσμιο σύμβολο του «λευκού» ροκ, αλλά και για το θάρρος της να μιλάει για τα πιο δύσκολα.

Κρατάω και ακόμη μια εικόνα: αυτή μιας νεαρής κοπέλας που, αποτίοντας φόρο τιμής στην αγαπημένη της τραγουδίστρια, δήλωσε πως «Αν δεν ήταν η Τέρνερ, δεν ξέρω τι θα είχα κάνει με τον κακοποιητικό γάμο μου».