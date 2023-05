Τίνα Τέρνερ: Εφυγε από τη ζωή η «βασίλισσα του ροκ εντ ρολ»

Η Τίνα Τέρνερ, γνωστή κι ως η «βασίλισσα του ροκ εν ρολ», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών.

Ήταν μία από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες όλων των εποχών, γνωστή για επιτυχίες, όπως το «What’s Love Got to Do with It» και «(Simply) The Best».

Υπήρξε μία από τις καλλιτέχνιδες με τις περισσότερες πωλήσεις δίσκων στον κόσμο.

Σύμφωνα με το βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες, έχει πουλήσει τα περισσότερα εισιτήρια σε συναυλίες από οποιονδήποτε καλλιτέχνη στην ιστορία της μουσικής.

Τα δύσκολα πρώτα χρόνια

Γεννημένη στο Νατμπους του Τενεσί, ξεκίνησε να τραγουδά στις τοπικές εκκλησιαστικές χορωδίες.

Ξεκίνησε την καριέρα της το 1958 ως τραγουδίστρια με το συγκρότημα Kings of Rhythm του Ike Turner, αρχικά κάνοντας ηχογραφήσεις με το όνομα “Little Ann“. Η πρώτη εμφάνισή της στο κοινό με το όνομα Τίνα Τέρνερ έγινε το 1960 ως μέλος του συγκροτήματος Ike & Tina Turner Revue.

Ακολούθησε η επιτυχία με μια σειρά από σημαντικά hits συμπεριλαμβανομένων των “A Fool in Love”, “River Deep – Mountain High” (1966), “Proud Mary” (1971) και “Nutbush City Limits” (1973), ένα τραγούδι που έγραψε η ίδια.

Στην αυτοβιογραφία της με τίτλο I, Tina (1986), αποκάλυψε αρκετές στιγμές σκληρής κακοποίησης της ίδιας από τον Άικ Τέρνερ πριν τον χωρισμό τους το 1976 και το επακόλουθο διαζύγιό τους το 1978.

Μεγαλωμένη ως βαπτίστρια, ασπάστηκε τον βουδισμό το 1971 χάρη στον ψαλμό Nam Myoho Renge Kyo, για τον οποίο η Τέρνερ έχει αναφέρει ότι την έχει βοηθήσει να ξεπεράσει τις δύσκολες στιγμές.

REUTERS/Wolfgang Rattay

Σταρ σε ηλικία 44 χρόνων

Γεννημένη ως Άννα Μέι Μπούλοκ στις 26 Νοεμβρίου του 1939, η Τίνα Τέρνερ κατάφερε κάτι μοναδικό: Επιβίωσε μέσα από μια δύσκολη ζωή και έγινε σταρ σε ηλικία 44 χρόνων.

Συνάντησε το Μπρόντγουεϊ ως η «Τίνα του μιούζικαλ». Ξεκίνησε ως το ήμισυ του Ike and Tina Turner, κόσμησε το εξώφυλλο του δεύτερου τεύχους του Rolling Stone, τον Νοέμβριο του 1976.

Ο κόσμος δεν ήξερε ότι ο γάμος της ήταν ένα δωμάτιο βασανιστηρίων. Αλλά αυτή είναι η πρώιμη Τίνα.

Στην αρχή, όταν δραπέτευσε από τον Άικ, η μουσική βιομηχανία την είχε για τελειωμένη. Μαύρη, γυναίκα, και να πλησιάζει τα 40. Η Τίνα όμως βρήκε καινούργια ζωή ανάμεσα στα πιτσιρίκια του New Wave και έγινε μία από τους πρώτους σταρ του MTV.

To Ball Of Confusion, το ντουέτο της με τους Heaven 17 – Βρετανοί από το Σέφιλντ που έπαιζαν New Romantic synth-pop -, έγινε βασικό στο MTV. Ο Μάρτιν Γουέαρ των Heaven 17 ήταν ο παραγωγός του επόμενού της σιγκλ, του Let’s Stay Together.

Αυτό το σιγκλ ήταν ο βράχος πάνω στον οποίο χτίστηκε το κλασσικό πλέον Private Dancer – τη σπαρακτική μπαλάντα μιας γυναίκας που πουλάει το κορμί της ενώ την παίρνουν τα χρόνια.

Το τραγούδι «αφηγείται την ιστορία γυναικών σαν και μένα, που έχουν πιαστεί στα δίχτυα δυσάρεστων καταστάσεων, που με κάποιον τρόπο βρίσκουν τον δρόμο να συνεχίσουν», όπως είπε η ίδια.

AP Photo

Η νύχτα που εκτοξεύθηκε η καριέρα της

Ο σόλο δίσκος Private Dancer περιλάμβανε το τραγούδι What’s Love Got to Do with It, που έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία της Τέρνερ και κέρδισε τέσσερα βραβεία Γκράμμυ, μεταξύ των οποίων του Δίσκου της Χρονιάς.

Η βραδιά στην οποία εκτοξεύθηκε η καριέρα της ήρθε τον Ιανουάριο του 1983, χάρη σε έναν από τους μεγαλύτερους θαυμαστές της – έναν τύπο που άκουγε στο όνομα Ντέιβιντ Μπόουι: Όταν τα αφεντικά μεγάλης δισκογραφικής ήθελαν ένα βράδυ να του κάνουν το τραπέζι στη Νέα Υόρκη, ο Μπόουι τους είπε ότι είχε κανονίσει εκείνο το βράδυ.

Θα πήγαινε ν’ ακούσει την αγαπημένη του τραγουδίστρια στο Ritz. Και τους είπε ότι και αυτοί θα έκαναν το ίδιο. Η αγαπημένη τραγουδίστρια του Μπόουι δεν ήταν άλλη από την Τίνα Τέρνερ.

Η σόλο επιτυχία της συνεχίστηκε καθ’ όλη την δεκαετία του 1980 και του 1990 με πλατινένιους δίσκους αλλά και με singles όπως τα We Don’t Need Another Hero (Thunderdome), The Best, I Don’t Wanna Fight και GoldenEye, παράλληλα με το ομώνυμο τραγούδι για την ταινία James Bond (1995).

Λευκός Οίκος: Θλιβερή είδηση

Ο θάνατος της τραγουδίστριας Τίνα Τέρνερ είναι «απίστευτα θλιβερή είδηση» και μια τεράστια απώλεια για τις κοινότητες που την αγάπησαν και τη μουσική βιομηχανία, δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιερ.

