Πολ Μακάρτνεϊ: Το μοναδικό τραγούδι των Beatles στο οποίο δεν έπαιξε μπάσο

Ο Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ είναι γνωστός όχι μόνο για τα φωνητικά, τη δημιουργία τραγουδιών αλλά και για το μπάσο που έχει παίξει στις επιτυχίες των Beatles.

Ωστόσο, υπήρξε ένα τραγούδι για το οποίο έχασε την ευκαιρία να παίξει – όχι επειδή δεν του άρεσε, αλλά λόγω ενός καυγά που είχε με τα υπόλοιπα μέλη των θρυλικών σκαθαριών.

Αναπολώντας την εποχή που το συγκρότημα ηχογράφησε το τραγούδι από το άλμπουμ Revolver, «She Said, She Said», ο Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ, ο οποίος έγινε 81 ετών στις 18 Ιουνίου, ανέφερε στη βιογραφία του «Many Years from Now»: «Δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ότι ήταν μία από τις ηχογραφήσεις, στις οποίες δεν έπαιξα ποτέ». Και εξήγησε τον λόγο: «Νομίζω ότι είχαμε έναν καυγά ή κάτι τέτοιο» τόνισε λέγοντας ότι πιστεύει πως ο Τζορτζ Χάρισον έπαιξε μπάσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Independent.

Αν και δεν είναι ξεκάθαρο για ποιο θέμα υπήρξε διαμάχη, ο Τζον Λένον είπε κάποτε ότι κορόιδεψε τον ΜακΚάρτνεϊ, επειδή αρνήθηκε να πάρει ναρκωτικές ουσίες με τον Πίτερ Φόντα, μια εμπειρία που ενέπνευσε το τραγούδι.

Παρά το γεγονός ότι δεν παίζει μουσική στο τραγούδι, το όνομά του Πολ ΜακΚάρτνεϊ είναι μεταξύ των συντελεστών. Ο μουσικός έπαιξε και ντραμς σε πολλά από τα τραγούδια, συμπεριλαμβανομένων των «Back in the USSR» και «Dear Prudence».

