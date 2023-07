Οι Coldplay για πρώτη φορά στην Αθήνα

Οι Coldplay, ένα από τα πιο δημοφιλή και επιδραστικά συγκροτήματα της εναλλακτικής ροκ μουσικής με έντονα τα στοιχεία της ποπ, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στις 8 Ιουνίου του 2024 στο Ολυμπιακό Στάδιο (ΟΑΚΑ)

Η επίσημη ανακοίνωση έγινε σήμερα, Πέμπτη, μέσα από βίντεο που δημοσίευσε το συγκρότημα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και τον ιστότοπό τους. Μάλιστα, η Αθήνα είναι ο πρώτος προορισμός της περιοδείας του 2024, ενώ ακολουθούν πόλεις όπως το Βουκουρέστι, η Λυών, η Ρώμη, το Ελσίνκι, η Βιέννη, το Δουβλίνο.

✨ New European dates announced for summer 2024 in Athens, Bucharest, Budapest, Lyon, Rome, Düsseldorf, Helsinki, Munich, Vienna & Dublin Register now for first ticket access at https://t.co/x6SOofcfN1 Delivered by DHL#MusicOfTheSpheresWorldTour pic.twitter.com/f3Ri4mKu7W — Coldplay (@coldplay) July 20, 2023

Ωστόσο, νωρίτερα υπήρχαν κάποια στοιχεία που προμήνυαν την εμφάνιση της πολυβραβευμένης και ιδιαίτερης βρετανικής μπάντας με επικεφαλής τον Κρις Μάρτιν, στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, ο όμιλος Frontstage, δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram εικόνες με έναν εξωγήινο που κρατά μια ταμπέλα. Η ταμπέλα έγραφε «#MOTSWT. News Incoming. 20 July 2023», δηλαδή το όνομα της όγδοης παγκόσμιας περιοδείας των Coldplay, Music of the Spheres World Tour και την 20η Ιουλίου ως την ημερομηνία μιας επερχόμενης είδησης.

Αλλο ένα στοιχείο που μαρτυρούσε μια πιθανή συναυλία του συγκροτήματος στην Ελλάδα ήταν ένα βίντεο που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εμφάνισής τους στο Αμστερνταμ. Ανάμεσα στις χώρες που οι Coldplay αναμένεται να παίξουν μουσική, προβλήθηκε και η ελληνική σημαία.

Από το Λονδίνο, στην κορυφή των παγκόσμιων τσαρτ

Δημιουργήθηκαν το 1998 στο University College του Λονδίνου από τον πιανίστα/τραγουδιστή Κρις Μάρτιν και τον κιθαρίστα Τζόνι Μπάκλαντ. Στη συνέχεια, στο μουσικό σχήμα προστέθηκαν οι συμφοιτητές τους Γκάι Μπέριμαν στο μπάσο και Γουίλ Τσάμπιον, αρχικά κιθαρίστας και αργότερα ντράμερ.

Το πρώτο τους σίνγκλ «Brothers & Sisters» (1999) εντάχθηκε στη λίστα με τα 100 καλύτερα της Βρετανίας. Την ίδια χρονιά, κυκλοφόρησε το EP τους «Blue Room» το οποίο έλαβε θετικές κριτικές.

Το πρώτο πλήρες άλμπουμ τους «Parachutes» (2000) που περιλαμβάνει το γλυκόπικρο και επιτυχημένο σίνγκλ «Yellow», βραβεύτηκε με Γκράμι Καλύτερου Εναλλακτικού Αλμπουμ, την πρώτη σημαντική διάκριση του συγκροτήματος. Ακολούθησαν τα άλμπουμ «A Rush of Blood to the Head» (2002) με τη μεγάλη επιτυχία «Clocks», το «X&Y» που περιλάμβανε το συναυλιακό «Speed of Sound».

Ο δίσκος του 2008 «Viva la Vida or Death and All His Friends», εν μέρει σε παραγωγή του Μπράιαν Ινο, έφτασε στην κορυφή των τσαρτ σε Αμερική και Βρετανία. Η αναγνώριση ήρθε την επόμενη χρονιά στα Γκράμι όπου οι Coldplay έλαβαν τα βραβεία Τραγουδιού της Χρονιάς, Καλύτερου Ροκ Αλμπουμ και Καλύτερης Ποπ Ερμηνείας από συγκρότημα. Τα επόμενα άλμπουμ που κυκλοφόρησαν ήταν τα «Mylo Xyloto» (2011), «Ghost Stories» (2014), «A Head Full of Dreams» (2015), «Kaleidoscope» (2017).

Για να σηματοδοτήσουν την κυκλοφορία της δισκογραφικής δουλειάς «Everyday Life» (2019), το συγκρότημα έδωσε δύο συναυλίες στην Ιορδανία οι οποίες μεταδόθηκαν σε live streaming για τους θαυμαστές όλου του κόσμου. Η μία πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια της Ανατολής και η άλλη της Δύσης.

Το 2021, το «Music of the Spheres» έγινε το ένατο συνεχόμενο άλμπουμ τους που φτάνει στην πρώτη θέση των βρετανικών τσαρτ.

Με 25 χρόνια σημαντικής πορείας στη μουσική βιομηχανία, το συγκρότημα έχει συγκεντρώσει έναν τεράστιο αριθμό θαυμαστών από κάθε γωνιά του κόσμου. Οι συναυλίες τους είναι ένα μεγάλο πάρτι με πολύχρωμα φωτορυθμικά, ειδικά εφέ και συγκινήσεις. Πρόκειται αναμφισβήτητα για το γκρουπ με τις μεγαλύτερες και πιο δημοφιλείς περιοδείες, γεμίζοντας κάθε φορά τα στάδια με πάνω από 60.000 θαυμαστές. Και συνεχίζουν, προσφέροντας μοναδικά σόου και μια εμπειρία που δύσκολα ξεχνά κανείς.