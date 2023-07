Εξι ώρες στην «ψηφιακή ουρά» για τους Coldplay

Λίγο πριν το μεσημέρι της Δευτέρας, μία από τις ειδοποιήσεις στο κινητό έγραφε ότι το email με τον κωδικό που θα έβαζε εκατοντάδες θαυμαστές των Coldplay στη λίστα αναμονής της προπώλησης εισιτηρίων για τη συναυλία τους το Σάββατο 8 Ιουνίου 2024, μόλις είχε φτάσει.

Το επόμενο πρωί στις 09:00, όσοι είχαν συμπληρώσει τα στοιχεία τους στον επίσημο ιστότοπο του δημοφιλούς βρετανικού ποπ/ροκ συγκροτήματος που αναμένεται του χρόνου το καλοκαίρι να εμφανιστεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά στα 26 χρόνια πορείας του στη μουσική, μπήκαν στην ψηφιακή «ουρά» για να εξασφαλίσουν την είσοδό τους στο Ολυμπιακό Στάδιο – σε μια συναυλία που αναμφισβήτητα θα είναι η μεγαλύτερη της τελευταίας πενταετίας στη χώρα μας. Ενα live show γεμάτο τραγούδια όπως τα «Trouble», «Fix You», «Clocks», «Yellow», «Speed of Sound», «Viva La Vida», «Every Teardrop Is a Waterfall», «Paradise» και «A Sky Full of Stars»» που τοποθέτησαν τους Coldplay στην κορυφή των παγκόσμιων τσαρτ.

Το αρχικό στάδιο της προπώλησης μόλις είχε ξεκινήσει. Τα πρώτα λεπτά από την έναρξη είχαν ήδη περάσει και οι «early birds» παρακολουθούσαν τις οθόνες σε υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα με αγωνία, σε μια προσπάθεια να αγοράσουν εισιτήρια όσο πιο νωρίς γινόταν. Ομως, η πραγματικότητα διέφερε καθώς, όπως συμβαίνει συνήθως σε τέτοιου είδους διαδικτυακές αγορές, υπήρχε καθυστέρηση και η διαδικασία έμοιαζε ότι θα διαρκούσε πολύ παραπάνω.

Με τον κωδικό από το email, ο οποίος θα έφερνε όχι μόνο τους Ελληνες αλλά και θαυμαστές των Coldplay από τις γειτονικές χώρες πιο κοντά στον Κρις Μάρτιν και την υπόλοιπη παρέα του, μπορούσαν να αγορασθούν μέχρι τέσσερα εισιτήρια. Ετσι, φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι κοιτούσαμε από νωρίς την μπάρα φόρτωσης μέχρι να φτάσει στις επιλογές θέσεων στο ΟΑΚΑ, ανταλλάσσαμε κωδικούς μήπως «παραλάβουμε» το πολυπόθητο χαρτάκι και τοποθετούσαμε τους φορητούς υπολογιστές σε σημεία με καλή σύνδεση διαδικτύου.

Αλλά αυτό δεν αρκούσε, καθώς το σύστημα «έπεφτε» αρκετές φορές και η σήμανση στην οθόνη συχνά έγραφε ότι η διαδικασία βρίσκεται σε παύση. Αγανάκτηση και απογοήτευση μαζί, αφού είχαν περάσει δύο ώρες αναμονής.

«Βρίσκεστε στην ουρά της Ticketmaster Hellas. Οταν έρθει η σειρά σας, θα έχετε 20 λεπτά για είσοδο στην ιστοσελίδα (σ.σ. και αγορά). Εχετε εισέλθει στην προπώληση για τη συναυλία των Coldplay. Θα χρειαστεί ο κωδικός για να “ξεκλειδώσετε” εισιτήρια», ήταν ένα από τα μηνύματα.

Λίγο πριν τις δύο το μεσημέρι της Δευτέρας και ενώ το αρχικό στάδιο βρισκόταν σε εξέλιξη, ξαφνικά ήρθε ενημέρωση που ανέφερε ότι λόγω της αυξημένης ζήτησης τις πρώτες ώρες της προπώλησης, θα υπάρξει και δεύτερη συναυλία του συγκροτήματος στην Αθήνα. Οι Coldplay ανακοίνωσαν την είδηση μέσα από τον λογαριασμό τους στο Twitter και μαζί με αυτήν την 9η Ιουνίου του 2024 ως το επόμενο «ραντεβού» με το ελληνικό κοινό.

Due to phenomenal demand in the presale, second shows have just been added for Athens (June 9, 2024) and Budapest (June 18, 2024). Presale tickets on sale now. pic.twitter.com/Qu5MmKQuzJ

— Coldplay (@coldplay) July 25, 2023