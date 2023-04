Λονδίνο: Τζόντι Κόμερ και Πολ Μεσκάλ θριάμβευσαν στα βραβεία Ολιβιέ

Οι Τζόντι Κόμερ και Πολ Μεσκάλ τιμήθηκαν στην τελετή απονομής των βραβείων Ολιβιέ, των πιο διάσημων θεατρικών βραβείων του Ηνωμένου Βασιλείου, που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο το βράδυ της Κυριακής.

Οι δύο ηθοποιοί ξεχώρισαν για τους πρώτους ρόλους που ερμήνευσαν για πρώτη φορά στην καριέρα τους, στη σκηνή του Γουεστ Εντ. Αλλος μεγάλος νικητής της βραδιάς ήταν η θεατρική μεταφορά του κλασικού ιαπωνικού animation «My Neighbor Totoro», που παρέλαβε έξι βραβεία.

Ο -υποψήφιος για Οσκαρ – Ιρλανδός ηθοποιός Μεσκάλ που φέτος πρωταγωνίστησε στην ταινία της Σάρλοτ Ουέλς «Aftersun», βραβεύτηκε με το Ολιβιέ Καλύτερου Ηθοποιού για την ερμηνεία του στην παράσταση «A Streetcar Named Desire». Η Αντζάνα Βασάν κέρδισε το Ολιβιέ Β’ γυναικείου ρόλου για τον ρόλο της Στέλλα στο δράμα του Τενεσί Ουίλλιαμς, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως «η καλύτερη αναβίωση» έργου.

Σύμφωνα με το αμερικανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press, ο Μεσκάλ είπε ότι η ραγδαία επιτυχία του «δεν μοιάζει αληθινή». «Συμβαίνει με τέτοιο ρυθμό που δεν υπάρχει χρόνος για να σταματήσω και να σκεφτώ ότι “πρόκειται για ένα πρωτοφανές συναίσθημα”».

Από την άλλη η 30χρονη Κόμερ κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού για το θεατρικό έργο «Prima Facie», το οποίο στο τέλος του Απριλίου θα παρουσιαστεί στο Μπρόντγουεϊ.

Η Κόμερ με καταγωγή από το Λίβερπουλ, αναγνωρίστηκε ευρέως μέσα από την κατασκοπική τηλεοπτική σειρά «Killing Eve». Στον ευχαριστήριο λόγο της αφιέρωσε το βραβείο «στα παιδιά που δεν έχουν πάει σε δραματική σχολή, που δεν έχουν αυτή την οικονομική δυνατότητα, που απορρίφθηκαν – μην επιτρέψετε σε κανέναν να σας πει ότι αυτό είναι ανέφικτο».

Congratulations to Jodie Comer Best Actress for Prima Facie in Olivier Awards 2023 so so proud of you 😭❤️ pic.twitter.com/8g9DN4RUxa

— queenie (@jodiemcoma) April 2, 2023