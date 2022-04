Netflix: 5 ιατρικές σειρές στην πλατφόρμα για binge-watching

Οι ιατρικές τηλεοπτικές σειρές ήταν ανέκαθεν δημοφιλείς στο κοινό. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε παρακολουθήσει πολλές ιστορίες γιατρών, νοσοκομείων και ασθενών σε δίκτυα και πλατφόρμες streaming, παρόλα αυτά τα στούντιο επιμένουν στη δημιουργία περισσότερου ιατρικού περιεχομένου. Οι αφηγήσεις μπορεί να βασίζονται σε αληθινά γεγονότα ή να είναι εμπνευσμένες από τους γιατρούς που διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να σώσουν τους νοσηλευόμενους.

Παρακάτω, προτείνουμε πέντε ιατρικές σειρές, διαθέσιμες στην ταινιοθήκη του Netflix για binge-watching.

New Amsterdam

Βασισμένη στο βιβλίο «Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital» του Δρα Έρικ Μάνχαϊμερ, η αμερικανική ιατρική τηλεοπτική σειρά «New Amsterdam» των Ντέιβιντ Σούλνερ και Μάνχαϊμερ, έκανε πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο του 2018 στο NBC και γνώρισε γρήγορα μεγάλη επιτυχία.

Η ιστορία ακολουθεί τον Δρα Μαξ Γκούντγουιν (Ράιαν Έγκολντ), έναν σπουδαίο, γοητευτικό γιατρό – και τον νέο διευθυντή στο New Amsterdam, το πιο παλιό δημόσιο νοσοκομείο της Αμερικής. Κι ενώ προσπάθησε να κατατροπώσει τη γραφειοκρατία ώστε να παρέχει εξαιρετική φροντίδα, οι γιατροί και το υπόλοιπο προσωπικό δεν είναι τόσο σίγουροι με τα όσα επιθυμεί ο Γκούντγουιν καθώς έχουν ξανακούσει γι’ αυτό το όραμα από επαγγελματίες του κλάδου και δεν έχει πετύχει υλοποιηθεί.

Ο γιατρός αποδεικνύει ότι δεν τον σταματάει τίποτα από το όνειρό του να δώσει νέα πνοή σε αυτό το υποστελεχωμένο, υποχρηματοδοτούμενο και υποτιμημένο νοσοκομείο.

Μετά από τέσσερις επιτυχημένες σειρές, τον Μάρτιο του 2022 ανακοινώθηκε ότι το «New Amsterdam» θα κυκλοφορήσει την πέμπτη και τελευταία του σεζόν που θα αποτελείται από 13 επεισόδια. Το Netflix διαθέτει τους δύο πρώτους κύκλους επεισοδίων.

Ο Καλός Γιατρός (The Good Doctor)

Τον Σεπτέμβριο του 2017, το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC πρόβαλε το πρώτο επεισόδιο της δημοφιλούς ιατρικής σειράς «The Good Doctor». Η σειρά, σε δημιουργία του ανθρώπου πίσω από το εξίσου διάσημο ιατρικό τηλεοπτικό δράμα «House» Ντέιβιντ Σορ, είναι βασισμένη στην ομώνυμη από τη Νότιο Κορέα.

Πρωταγωνιστής στο πολυβραβευμένο «The Good Doctor» είναι ο Σον Μέρφι (Φρέντι Χάιμορ), ένας νεαρός και ταλαντούχος χειρουργός του νοσοκομείου Σαν Χοσέ στην περιοχή Μποναβεντούρ της Καλιφόρνια. Ο Σον είναι στο φάσμα του αυτισμού και της ιδιοφυΐας χρησιμοποιώντας τα χαρίσματά του για να σώζει ανθρώπινες ζωές και με αυτό τον τρόπο θέτει τις επιφυλάξεις των συναδέρφων του υπό αμφισβήτηση.

Από την προβολή του πρώτου κιόλας επεισοδίου, η σειρά κατάφερε να συγκεντρώσει έναν εντυπωσιακό αριθμό θεατών καθώς εστιάζει σε μια κοινωνική ομάδα που δεν έχει παρουσιαστεί εκτενώς σε τηλεοπτικά προγράμματα και συγκεκριμένα τη μυθοπλασία: αυτή των ανθρώπων με αυτισμό. Ο Χάιμορ έχει επαινεθεί πολλές φορές για την ερμηνεία του στη σειρά, για την οποία συμβουλεύτηκε βιβλία και ειδικούς στο χώρο της υγείας.

Η πρώτη σεζόν ολοκληρώθηκε με υψηλή τηλεθέαση στο σύνολο, αποκτώντας θαυμαστές σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα, «ανταγωνίστηκε» και σε αρκετές περιπτώσεις ξεπέρασε κορυφαίες σειρές όπως το «NCIS».

Τον Μάρτιο του 2022 ανακοινώθηκε η κυκλοφορία της επερχόμενης έκτης σεζόν. Στο Netflix βρίσκονται διαθέσιμες προς θέαση, οι τέσσερις κύκλοι επεισοδίων.

Διάγνωση (Diagnosis)

Στη σειρά ντοκιμαντέρ των New York Times σε συνεργασία με το Netflix, η Δρα Λίσα Σάντερς είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Γέιλ, όμως ταυτόχρονα γράφει μια στήλη στο περιοδικό The New York Times με θέμα ιατρικά μυστήρια.

Λίγο αργότερα η Δρα Σάντερς μετέφερε το πάθος της για ιατρικές διαγνώσεις στη μικρή οθόνη. Ποιο είναι το περιεχόμενο του «Diagnosis» που κυκλοφόρησε το 2019; Η γιατρός, συγγραφέας και καθηγήτρια επιχειρεί να βοηθήσει ασθενείς με μυστηριώδεις, σπάνιες παθήσεις και αναζητά διάγνωση και θεραπεία χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του crowdsourcing (πληθοπορισμός), δηλαδή τη βοήθεια μιας ομάδας ατόμων με σφαιρική γνώση που αναλαμβάνει να τη βοηθήσει εθελοντικά.

Life

Η ιατρική σειρά «Life» έρχεται από τη Νότια Κορέα, έκανε πρεμιέρα τον Ιούλιο του 2018 στο δίκτυο JTBC και ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς, αποτελούμενη από μόλις 16 επεισόδια. Επιπλέον, βρίσκεται ανάμεσα στα ιατρικά σόου του Netflix.

Η υπόθεση έχει ως εξής: Σε ένα από τα κορυφαία ιατρικά κέντρα της Νότιας Κορέας, ιδανικά και ενδιαφέροντα συγκρούονται ανάμεσα σε έναν γιατρό στα επείγοντα περιστατικά και του νεοδιορισθέντα διευθύνοντος συμβούλου του νοσοκομείου.

Human: Στα Άδυτα του Ανθρώπινου Σώματος («Human: The World Within»)

Η σειρά ντοκιμαντέρ «Human: Στα Άδυτα του Ανθρώπινου Σώματος» που κυκλοφόρησε το 2021 και αποτελείται από έξι επεισόδια, εξερευνά τις απίθανες λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος. Αυτό γίνεται μέσα από μια σειρά ιδιαίτερων προσωπικών ιστοριών στον κόσμο, οι οποίες σε συνδυασμό με την εξελιγμένη επιστήμη, προσφέρουν ένα πολύ ενδιαφέρον περιεχόμενο.

Με πληροφορίες από το Netflix, τους New York Times, το ABC